HELE LANDET: Det kolde vintervejr har for alvor fået fat i landet, der snart vil blive suppleret med et flot snedække.

Natten til fredag kunne de i Aarhus Lufthavn melde om 13 frysegrader som det laveste målt. I det meste af landet lå temperaturen på minus ti grader.

Varmest var der på Bornholm, hvor man "kun" havde fem minusgrader.

Det er en koldfront fra nord, der presser sig på og giver de kolde temperaturer, fortæller vagtchef hos Danmarks Meteorologiske Institut Dan Nilsvall.

- Fredag starter faktisk med mere af det kolde vejr, men det bliver en flot og solrig dag i det meste af landet. Senere kommer der dog en del skyer indover, og hen over aften vil der falde en del sne, siger han.

Find bare kælken frem

Sneen lægger sig først i den nordvestlige del af landet, men vil i ly af natten bevæger det sig langsomt mod den resterende del af landet.

I Nordjylland kan det derfor godt betale sig at finde kælken frem, for lørdag morgen vil der være mulighed for et snedække på ti centimer i det nordjyske.

I den resterende del af landet ventes der at ligge omkring fem centimeter sne lørdag morgen.

Risiko for isslag

Lørdag stiger temperaturen til mellem fire og syv grader, og sneen bliver derfor et flygtigt bekendtskab.

Lørdag vil der også komme en del nedbør som regn og slud, og der vil være risiko for isslag.

Natten til søndag kommer der igen frost, så hvis man skal ud på vejene i løbet af natten eller morgenen, bør man være opmærksom på det glatte føre.

Søndag ventes at blive en grå og diset dag, hvor temperaturen vil snige sig op på mellem to og syv grader. Modsat lørdag lyder meldingerne på en tør søndag.

/ritzau/