NORDJYLLAND: Nordjylland slap tilsyneladende nådigt fra det kraftige blæsevejr tirsdag aften og natten til onsdag. Bortset fra knækkede grene og lignende har hverken Midt- og Vestjyllands Politi eller Nordjyllands Politi fået meldinger om skader.

DMI melder da også, at det kraftige blæsevejr nu er ved at aftage i Nordjylland.

Til gengæld er der nu vintervejr på vej til Nordjylland i form af frost, sne og slud.

Derfor må bilisterne være beredt på, at der kan være glatte veje fra i eftermiddag, siger Thyge Rasmussen, vagthavende meteorlog hos DMI.

- Her i formiddag ligger temperaturen over frysepunktet, men temperaturen er faldende, og når vi når frem til sidst på eftermiddagen, så kommer vi under frysepunktet, siger Thyge Rasmussen.

Han fortæller, at de byger, som vil falde, efterhånden vil være snebyger.

- De kører formentlig ud for at salte i løbet af eftermiddagen, men kør forsigtigt, for det er jo ikke sikkert, at de når at salte alle steder, råder meteorologen.

Vintervejret varer ved et par dage. Allerede i weekenden kryber temperaturen igen over frysepunktet. Se hele vejrudsigten her.