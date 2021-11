Sne på vej - det kan lægge sig i Nordjylland

NORDJYLLAND:Onsdag går vi ind i december, og det bliver fejret med snevejr i ugens løb.

Og et af de steder, hvor sneen måske kan blive liggende er Nordjylland.

Men det bliver nok ikke den store omgang, fortæller Mette Wagner, vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Sneen er på vej, da flere fronter rammer Danmark, der kan indeholde sne, slud og regn.

- Der bliver lidt vinterligt islæt i fronterne, men hvor meget, der kommer, og om det lægger sig, er noget usikkert, da vi kæmper lidt med den varme luft fra syd og den kolde luft fra nord, siger Mette Wagner.

Hun fortæller, at der er størst chance for, at sneen kan blive liggende i Nordjylland og Nordsjælland.

Ugen bliver generelt en rutsjebanetur mellem sol og nedbør.

- Det starter smukt, hvor vi får fjernet den grå novemberdyne, men det er kortvarigt, for så får vi en del fronter på besøg med regn, slud eller sne tirsdag og onsdag.

- Så får vi kortvarigt solen at se igen, og så slutter ugen med endnu en front.

Derfor kommer temperaturerne også til at svinge meget.

- Vi starter i dag (mandag, red.) lige under frysepunktet til tre graders varme, og så efterhånden, når fronterne kommer forbi, kan vi have to grader i Nordjylland, og i Sønderjylland kan de få op til otte grader.

- Torsdag og fredag er det lavere temperaturer og udpræget nattefrost, siger Mette Wagner.

De lave temperaturer betyder også, at der er risiko for glatte veje i løbet af ugen i hele Danmark.

- Man skal køre forsigtigt, fordi der er en del vinterligt nedbør og opklaringer, og det giver lave temperaturer og risiko for meget pletvis glatte veje.

/ritzau/