NORDJYLLAND: Den kommende uge kan byde på rigtig vintervejr - eller i hvert fald noget, der minder meget om det.

Vejr.tv2.dk oplyser, at sibirsk kulde har sat kursen mod Danmark, og det kan give snebyger flere steder.

I det nordjyske er chancen - set gennem skibriller - for sne størst ved kyster med pålandsvind. Snebygerne ventes nemlig at blive dannet til havs og drive ind over kysterne. Og da vinden ventes at komme fra øst, vil det altså være langs kysten ud mod Kattegat.

- Med vinde fra nordøst kan man også få snebyger i Thy, oplyser vejr.tv2.dk.

DMI forventer også kulde og sne fra øst. Nordjylland kan forvente sne mandag og tirsdag, og vinden frisker op og vil komme fra øst.