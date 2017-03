SNEDSTED: Den skal have fuld gas, når Frederik Madsen og Anders Kvejborg i weekenden skal demonstrere deres evner indenfor journalistik og iskold overlevelse.

De to drenge er nemlig blandt de 54 unge, som er blevet udvalgt blandt 3000 ansøgere til WWF Verdensnaturfondens skolekampagne WildSchool.

Hvis de to drenge går videre i weekenden, kan de se frem til en reportagetur til Svalbard, for at besøge isbjørnen og erfare, hvordan klimaforandringerne har betydning for isbjørnens levestandard.

- Jeg elsker at rejse, men på denne her tur skal det ikke handle om os, men om klimaforandringer og isbjørne, siger 16-årige Frederik Madsen.

Klar til sælkød

De to drenge er parat til at prøve grænser af, når de i weekenden er blandt fem makkerpar, som skal på basecamp i Aalborg Zoologiske Have, hvor de 11.-12. marts skal bevise, at de ligesom isbjørnen kan leve under arktiske forhold, og om de kan handle rationelt i uvante situationer.

Anders Kvejborg har researchet på weekendens begivenheder for at kunne forberede sig mentalt, og han kan gisne om, at der måske kommer til at være indtagelse af sælkød på programmet, men det bekymrer ikke de to drenge.

- Det har jeg aldrig prøvet før, men hvis det er det, det kræver, så gør vi det, siger Anders Kvejborg.

- Ja, det skal bare proppes ned. Vi har snakket om, at hvis vi ikke kommer videre på det her, så ved vi ikke, om vi kan holde synet af hinanden ud bagefter, siger Frederik Madsen.

Det kan de dog blive nødt til. De to drenge har nemlig til daglig deres gang på Snedsted Skole, hvor de lige nu laver projekt om den globale opvarmning, for at opbygge en basisviden om den situation, de håber at stifte bekendtskab med til sommer.