Sneg sig ind på nabostue og begik røveri mod patient

AALBORG: En 23-årig libanesisk mand er blevet idømt seks måneders fængsel samt udvisning af landet for et noget usædvanligt røveri på Aalborg Universitetshospital i juni.

Her var den 23-årige selv indlagt på sygehuset og endda bevogtet af to politibetjente. Alligevel lykkedes det ham at snige sig ind på nabostuen og røve en anden mand, der også var indlagt.

Det oplyser anklager Torben Kaufmann.

Ruskede sygt ben

Den 23-årige var varetægtsfængslet i en anden sag, hvor han også var blevet udvist. Men i arresten var han kommet til skade, og derfor måtte han en tur omkring Aalborg Universitetshospital.

Om natten 7. juni sad betjente uden for hans stue og sørgede for, at han ikke stak af. Men på stuen var der også en dør, der førte ind til nabostuen, og det benyttede den 23-årige sig af.

Han gik ind til patienten ved siden af og tog hans telefon. Men telefonen var låst, og ruskede han manden i hans opererede ben for at få ham til at udlevere koden til telefonen, fortæller Torben Kaufmann.

Nægtede sig skyldig

Den version kunne den 23-årige dog ikke genkende, og i Retten i Aalborg forklarede han, at han bare havde lånt telefonen.

Han valgte at anke dommen.