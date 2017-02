Snevejret vil - uanset hvor kraftigt det ender med at blive - med garanti få konsekvenser for den kollektive trafik fredag morgen.Banedanmark fortæller torsdag aften, at man har besluttet at reducere antallet af tog på skinnerne fra tidligt fredag morgen til klokken cirka 10.Det sker for at forebygge et større trafikalt kaos og for at gøre det muligt for passagererne at afsøge alternativer.- Vi følger vejrsituationen tæt, og skulle det vise sig, at snemængderne allerede fra i aften giver forsinkelser eller aflysninger, bliver dette meldt hurtigst muligt ud, siger Søren Boysen, der er teknisk direktør i Banedanmark.Banedanmark tager forbehold for yderligere aflysninger afhængigt af omfanget af problemer, som snefaldet måtte give.Og man opfordrer under alle omstændigheder de rejsende til at tage hjemmefra i god tid og holde sig orienteret via Rejseplanen.S-togsdriften i og omkring København forventes ikke at blive påvirket af sneen./ritzau/