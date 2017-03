AALBORG: En 22-årig mand opdigtede kunder på sin arbejdsplads og snød sine kolleger til at udlevere mobiltelefoner, som han derefter solgte videre.

Det fupnummer kostede onsdag den unge mand 60 dages betinget fængsel, oplyser anklager Dorte Knudsen.

Det lykkedes den 22-årige at få udleveret fire mobiltelefoner ved at lave falske købsaftaler, inden arbejdspladsen opdagede, at der var noget galt. De tre af telefonerne blev solgt videre til en samlet værdi af omkring 16.000 kroner.

I Retten i Aalborg erkendte den 22-årige bedrageriet og modtog dommen.