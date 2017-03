Mand anholdt for drab

Der er dog ikke længere et mellemværende mellem den dømt og den tidligere arbejdsgiver. Efter bedrageriet blev opdaget har den 24-årige nemlig betalt de 211.000 kroner, som firmaet blev snydt for, tilbage.

I retten erkendte den 24-årige bedrageriet, men havde ikke noget egentlig forklaring på, hvorfor han gjorde det. Han fortalte, at det var nemt, og derfor gjorde han det, fortæller Peter Rask.

Sådan forklarede den unge mand i Retten i Hjørring, da han onsdag blev idømt otte måneders betinget fængsel for bedrageri, forklarer anklager Peter Rask.

VENDSYSSEL: Det var nemt, og derfor svindlede en 24-årig mand sin arbejdsplads for 211.000 kroner.

