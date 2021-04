Snyd med coronapas kan koste op til fire års fængsel

KØBENHAVN:Det kan give op til fire års fængsel, hvis man snyder med sit coronapas.

Det oplyser Justitsministeriet til DR Nyheder.

Spørgsmålet er blandt andet blevet relevant, efter at DR har fortalt, at man kan ændre både i svaret og datoen i sit testsvar på sundhed.dk og i appen MinSundhed, som kommuner, regioner og Sundheds- og Ældreministeriet står bag.

Dermed er det blevet muligt eksempelvis at ændre resultatet og fremvise en test, der egentlig er for gammel, når man skal til massøren eller tatovøren.

Som systemet ser ud nu, kan data både ændres via mobilen og computeren.

Det betyder ifølge Peter Kruse, It-sikkerhedsekspert hos CSIS Security Group, at de, som vil snyde, kan snyde.

- Det kan de med den løsning, vi har nu, siger han til DR.

Problemet er blandt andet ifølge Peter Kruse, at det er umuligt for en lærer eller frisør at kontrollere, om et testresultat er legitimt eller ej.

Sundhedsappen er imidlertid ikke det eneste sted, som borgere kan fristes til snyd med coronapasset.

Der er også oprettet en hjemmeside, hvor det er muligt selv at indtaste sine cpr-oplysninger og printe et næsten fuldstændig identisk coronapas, som viser, at man har fået et negativt PCR-testsvar.

Hos sundhed.dk er direktør Morten Elbæk Petersen imidlertid ikke bange for, at sikkerhedshullerne bliver udnyttet.

- Der vil jo være tale om dokumentfalsk, som er strafbart.

- Og generelt har coronapandemien vist, at danskerne følger reglerne og ikke misbruger den tillid, vi som borgere har til hinanden. Derfor er vores forventning også, at borgerne vil bruge vores løsning ansvarligt. Det er i øvrigt også erfaringen indtil nu, siger direktøren i et skriftligt svar til DR.

Torsdag formiddag oplyser sundhed.dk til TV 2, at det har politianmeldt en hjemmeside, som "vejleder i, hvordan man kan forfalske sit coronapas".

Sundhed.dk vil dog ikke oplyse, hvilken hjemmeside det drejer sig om.

- Vi kan altid se på et coronapas eller et testsvar, om det er forfalsket. Og når vi bliver gjort opmærksom på, at nogle snyder med data, politianmelder vi det, siger Morten Elbæk Petersen i en skriftlig kommentar til mediet.

Strafferammen for at forfalske dokumenter, som ikke er grove overtrædelser, går fra bøde til to års fængsel.

Justitsministeriet oplyser til DR Nyheder, at det kan give dobbeltstraf, hvis man snyder med coronapasset, fordi der er tale om kriminalitet relateret til coronakrisen.

/ritzau/