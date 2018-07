Snydt af mekanikeren? Du er ikke alene

NORDJYLLAND: 44 procent af alle danske bilister føler sig overbevist om, at deres mekaniker snyder. Det viser en ny rundspørge, som analyseinstituttet Yougov har foretaget for sammenligningstjenesten Samlino.dk.

Det er især i aldersgruppen 40-49 år, at kunderne føler sig snydt. Her mener hele 52 procent, at de er blevet snydt af mekanikeren en eller flere gange.

Der er små regionale forskelle på, hvem der føler sig snydt. Sjællændere stoler mest på deres mekaniker. Her er det 39 procent, der føler sig snydt. Mens Hovedstaden ligger på 47 og Syddanmark på 48 procent. I Nordjylland ligger vi cirka på landsgennemsnittet med 43 procent.

Danskernes store usikkerhed i forbindelse med bilreparationer har også tidligere givet udslag, når der er udarbejdet lister over branchers troværdighed, hvor mekanikere ofte har scoret meget lavt, men en stor del af det kan bunde i simple misforståelser.

- Det er de færreste danskere, der har en stor indsigt i biler og reparationer, og derfor kan det ofte lyde som volapyk, når en mekaniker skal forklare, hvad der er galt med bilen, og hvad der skal laves. Og den dårlige kommunikation kan nemt føre til mistro og usikkerhed, siger Kristian Pitzner-Jørgensen, der er administrerende direktør i Samlino.dk. der opfordrer begge parter til at blive meget bedre til at indgå i en konstruktiv dialog på værkstedet.

- Du skal ikke være bange for at spørge ind hos mekanikeren. Hvis der er noget, du ikke forstår, så få mekanikeren til at forklare det nærmere. Og hvis du tvivler på forklaringen, så få altid en second opinion hos andre mekanikere. På den måde får du også den skarpeste pris, siger Kristian Pitzner-Jørgensen.

En undersøgelse foretaget af Yougov på vegne af Samlino. AA