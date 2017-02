NORDJYLLAND: Social Fælles Liste stiller op til regionsrådsvalget til november. Listen opstod som en protest mod den socialdemokratiske regerings dagpengepolitik og kom ved sidste valg ind i Rebild Byråd med tre mandater - blandt andet takket være stemmer på den tidligere socialdemokrat og i øjeblikket konstitueret formand i 3F Aalborg, Allan Busk.

Social Fælles Listes spidskandidat til byrådet i Aalborg Anne-Dorte Krog er blandt kandidaterne til regionsrådsvalget.

- Regionsrådet har stor indflydelse på de flestes hverdag via hele sundhedsvæsenet. Alle borgere skal have ret til hurtig lægehjælp og specialiseret behandling af de dygtigste læger og vi vil ikke acceptere lange ventetider til akutte behov og vi vil især kæmpe for at nedbringe ventetider til psykiatrien, skriver Anne-Dorte Krog i en pressemeddelelse om sit kandidatur.