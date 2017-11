Socialdemokrat på Læsø er klar til borgmestersnak

LÆSØ: - Det er nye takter. Miraklernes tid er ikke forbi endnu. Jeg er målløs, siger socialdemokraten Folmer Hjort Kristensen.

Meldingen kommer, efter at Læsøs vragede V-borgmester, Tobias Birch Johansen, ifølge TV2 Nord er parat til at genåbne forhandlingerne for en mulig konstituering med socialdemokraten som Læsøs nye borgmester.

- Vi er et lille samfund, og selvfølgelig skal vi snakke sammen. Men vi har ikke snakket sammen endnu, siger Folmer Hjort Kristensen.

Onsdag aften blev et flertal på fem mandater i Læsøs nyvalgte kommunalbestyrelse enige om at pege på Karsten Nielsen fra Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti, Læsø Listen og socialdemokraten Folmer Hjort Kristensen gik sammen uden om Venstre, selv om det liberale parti blev klart det største i kommunalbestyrelsen ved valget med fire mandater.

Tobias Birch Johansen siger til Ritzau, at han håber, at forhandlingerne om konstitueringen kan blive genåbnet.

Han mener, at forhandlingerne blev afsluttet, inden de for alvor var kommet i gang - i hvert fald for Venstres vedkommende.

Ifølge Tobias Birch Johansen er socialdemokraten Folmer Hjort Kristensen et muligt bud på en borgmesterkandidat, der vil kunne samle en bred konstituering.

- Jeg har mailet til Folmer og ringet og sendt nogle sms’er. Jeg har ikke fået nogle tilbagemeldinger endnu, men jeg håber da, at når han får tjekket sin mail og telefonen, at han giver mig et kald, siger Tobias Birch Johansen til Ritzau.

- Alt andet lige har jeg og Folmer altid haft et konstruktivt samarbejde, hvor vi har kunnet tale om tingene. Jeg har altid haft det godt med Folmer, så jeg vil gerne snakke med ham, inden vi lukker noget, siger han.

Folmer Hjort Kristensen går rundt på en mark på Læsø og ser på sangsvaner, da Ritzau fanger ham.

- Det vigtigste er, at vi ni er sammen om det. Men der er jo så store meningsforskelle, at der er nogle, der næsten ikke kan være i stue sammen. Vi håber, at tiden kan læge det, siger han.

Læsø er landets mindste kommune med 1800 indbyggere. Tobias Birch Johansen er afgående borgmester. Han blev valgt ind for Læsø Listen, men er skiftet til Venstre i 2014.

Folmer Hjort Kristensen er byrådets eneste socialdemokrat. En strid om tilskud til Læsø Kur har kort før valget sprængt S-gruppen på Læsø, hvor to ud af tre i stedet er gået til Læsø Listen.

/ritzau/