Sociale mediers kamp mod hadefuld tale går op i gear

Facebook, Twitter, YouTube og Microsoft har sat fart på arbejdet med at fjerne indhold med hadefulde ytringer på internettet.

It-virksomhederne gennemgår nu størstedelen af de anmeldelser, de modtager, inden der er gået et døgn. Det viser en opgørelse fra EU-Kommissionen.

EU har lagt pres på de sociale medier for at få dem til at bekæmpe spredningen af hadefulde ytringer på deres platforme.

Tidligere har kommissionen gjort opmærksom på, at virksomhederne kunne risikere, at der kom lovgivning på området, hvis de ikke viste resultater.

I maj 2016 underskrev de fire virksomheder et adfærdskodeks med EU. Det omfatter blandt andet, at de skal gennemgå de fleste anmeldelser inden for 24 timer.

Det har de formået at gøre i 81 procent af sagerne, siden den sidste opgørelse fandt sted i maj 2017. Da lød tallet på 51 procent.

Internettet skal være fri for ulovlig hadefuld tale og fri for fremmedfjendsk og racistisk indhold.

Det slår EU-kommissær for retlige anliggender Vera Jourová fast, da hun fremlægger opgørelserne i Bruxelles.

- Adfærdskodeksen har vist sig at være et godt værktøj til at bekæmpe ulovligt indhold hurtigt og effektiv, siger hun.

Ytringer om etnisk oprindelse, religion og fremmedhad optræder ofte i indhold med hadefulde ytringer, fortæller kommissæren.

Ifølge Reuters har Jourová tidligere givet udtryk for, at hun ikke er positivt indstillet for en lov i stil med den, som Tyskland har indført.

Den medfører, at der kan fastsættes store bøder til sociale medier, hvis de ikke fjerner hadefuld tale.

Arbejdet har tidligere skabt debat. Nogle mener, at firmaer bør gribe mere ind, mens andre frygter, at det kan påvirke retten til at tale frit.

