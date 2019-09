Socialistisk Folkeparti sammen i Thy og på Mors

THY-MORS:Socialistisk Folkeparti vil fremover lokalt optræde som SF Thy-Mors. På en ekstraordinær generalforsamling i Vilsund tirsdag aften besluttede de hidtidige partiforeninger for Thy og Mors at nedlægge sig selv til fordel for en samlet forening.

- Med en fælles partiforening bliver SF mere synlig i lokalområdet, og vi får bedre mulighed for at deltage i debatterne i de lokale medier og på digitale platforme. Det giver også grundlag flere spændende politiske aktiviteter blandt medlemmerne, siger Thorkil Olesen, som blev valgt til formand for den nye SF Thy-Mors.

Han oplyser, at SF i Thy har 55 medlemmer, og man er ved Morten Bo Bertelsen repræsenteret i Thisted Kommunalbestyrelse. På Mors er der 22 medlemmer, og her måtte man opgive at stille op til kommunalvalget i 2017, da den enlige kandidat trak sig. Forinden havde partiforeningen reelt været nedlagt i en periode.

- Vi skal arbejde på at få opstillet kandidater til næste kommunalvalg. Roden til, at vi vil forsøge at få partiarbejdet til at køre bedre er, at vi havde et fint samarbejde med Thy ved folketingsvalget i sommer. Her kunne vi se et formål med at fortsætte, siger Vibeke Rasmussen, der bliver den ene af to medlemmer fra Mors i den nyvalgte syv personers bestyrelse.

- Jeg tror på, at der vil være kandidater til kommunalvalget på Mors om to år, og sandsynligvis vil de to nye bestyrelsesmedlemmer være blandt dem. Problemet sidst var, at SF ikke havde en fungerende partiforening til at bakke op, men det vil der være fremover, siger Torkil Olesen.

Den nye bestyrelse for SF Thy-Mors består af: Thorkil Olesen, Hanstholm (formand), Niels-André Benn, Dragstrup, Lise Degn, Thisted, Jens Lyhne, Bedsted, Lone Olsen, Frøstrup, Vibeke Rasmussen, Solbjerg og Henning Vognstrup, Klitmøller. Bestyrelsen konstituerer sig senere.