134 foreninger var i tæt løb - her er vinderen

FREDERIKSHAVN: For femte år i træk hylder Nordjyske Bank det stærke foreningsliv i Nordjylland.

På baggrund af et stort felt af hele 134 indstillede nordjyske foreninger er der fundet tre vindere af prisen. Blandt andre Mob Din Krop fra Frederikshavn, der nu kan glæde sig over en pengepræmie på 33.333 kroner.

Pengene skal blandt andet gå til at styrke foreningen gennem opkvalificering af bestyrelsens kompetencer.

Mob Din Krop

Mob Din Krop er en idrætsforening for psykisk sårbare mennesker fra 18 år og op efter.

Idrætsforeningen skaber et socialt fællesskab, hvor der er plads til alle uanset ens fysiske formåen. For dem er det vigtigste, at alle har mulighed for at indgå i et sundt og aktivt fællesskab.

- Det betyder utroligt meget for os at modtage støtte i form af Nordjyske Banks foreningspris. Vi er i en proces, hvor vi skal til at etablere os som en selvstændig forening. Derfor kan vi med prisen opkvalificere nogle af vores kompetencer, så vi fortsat kan have fokus på at skabe et solidt fællesskab for vores medlemmer. Vores erfaring er nemlig, at vores medlemmer vokser og udvikler sig, når de deltager og bliver anerkendt for deres deltagelse – uanset niveau, lyder det fra Lisbeth Trend Poulsen, som er kasserer og medarbejderrepræsentant i Mob Din Krop.

Udvikler sig personligt

Udover at styrke bestyrelsens kompetencer skal pengepræmien også bruges til at frikøbe nogle medarbejderressourcer.

Nordjyderne har selv kunnet indstille og stemme på de nordjyske foreninger, som de mente skulle vinde foreningsprisen 2023.

- Mob Din Krop formår at skabe et sted, hvor medlemmer udvikler sig personligt i takt med, at de samtidig er aktive gennem et bredt udvalg af idrætsaktiviteter. I foreningen formår de at rumme alle deres medlemmer uanset, hvilke udfordringer det enkelte medlem står overfor. Vi er derfor stolte af at støtte en forening, som tager et stort ansvar i lokalsamfundet, siger Claus Andersen, bankdirektør i Nordjyske Bank.