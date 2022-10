15 ledige i stille protest - "Hvad skal vi så?"

MARIAGERFJORD:25-årige Hejdi Pedersen og 14 andre fra Vaks-teamet protesterede i t-shirt med ordene "Hvad skal vi så?", da byrådet i Mariagerfjord torsdag aften skulle afgøre skæbnen for Vaks, et populært aktiveringsprojekt for ledige kontanthjælpsmodtagere fra 18-67 år.

Som alle landets kommuner har Mariagerfjord været tvunget ud i en spareøvelse for at finde penge til "Arne-pensionen". Og det er gået ud over Vaks.

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede sidst i september i år at nedlægge Vaks og spare 1,5 millioner kroner.

Men det blev der vendt op og ned på i byrådet den anden aften. Sagen var rejst af byrådsmedlem Niels Erik Poulsen fra Venstre. Han er ked af, at miste den vigtige håndsrækning, som Vaks giver landdistrikterne. Og det viste sig, at alle de andre i byrådet også var kede af det.

- Jeg synes, det er fedt, at de bevarer Vaks. Jeg har selv gået der i tre år. Jeg var meget ustabil i fremmøde og ikke udadvendt. Det er helt modsat i dag! Det har gjort underværker for mig. Man får lov at tage tingene i eget tempo, og der bliver taget hensyn til en, fortæller Hejdi Pedersen, som nu er i virksomhedspraktik.

Bjørn Lindhardt var en af folkene fra Vaks-teamet, som mødte op i byrådssalen for at gøre opmærksom på deres utilfredshed. "Hvad skal vi så?" Privatfoto

Byrådets beslutning om at frede Vaks blev fejret med rundstykker til hele banden, da Vaks-teamet fredag morgen mødte ind på det gamle materialegård i Arden. Det var ikke forbigået folks opmærksomhed, at byrådet gav stor ros og skulderklap til den indsats, som Vaks leverer.

Ukrainere i Rostrup

Niels Erik Poulsen siger, at han har mødt Vaks i flere forskellige sammenhænge, når de er rykket ud for at løse små og store opgaver ude i landsbyerne. Det kan være at klippe nogle buske, slå en græsplæne eller male et klubhus.

- Det allersidste, jeg har oplevet Vaks lave var, da Rostrup Skole skulle tage imod ukrainerne. Der holdt et par biler fra Vaks et par dage, og de gik i gang med alt det, som skal laves, når en skole har stået tom et par år, og der er brug for hænder til at flytte og løse småopgaver, siger Niels Erik Poulsen.

Det glæder ham meget, at byrådet sendte det umisforståelige signal, at Vaks skal bestå. Byrådet beder cheferne i administrationen om at sætte sig sammen og hver især finde en skærv, så det sammenlagt giver 1,5 millioner kroner til Vaks.

Jørgen Pontoppidan (V), Jan Andersen (V) og Jens Riise Dalgaard (S) deltog ikke i byrådsmødet. Leif Skaarup (S), som er afdelingsleder i Fonden Hedehuset, bad byrådet om at vurdere sin habilitet. Flertallet, minus Enhedslistens Malene Ingwersen, afgjorde ved afstemning, at Leif Skaarup ikke var inhabil.

Win-win

Forslaget om at nedlægge Vaks har fået Landdistrikterne i Mariagerfjord Kommune til tasterne. I et debatindlæg i Nordjyske advarede de imod at lukke Vaks, fordi landsbyerne vil have meget svært ved at undvære denne håndsrækning.

Ordningen med Vaks er win-win, fremhævede Landdistrikterne. Vaksteamets deltagere får meningsfyldte opgaver, dialog med andre og sociale kontakter, som kan være en start på at komme tilbage til arbejdslivet. De frivillige i lokalområderne får en god håndsrækning i deres arbejde.

Hejdi Pedersen stoppede i Vaks for tre uger siden og er nu i virksomhedspraktik. Hun kunne godt tænke sig, at Vaks suppleres med et kommunalt team, hvor man får mulighed for regulær ansættelse og en ordentlig løn, understreger hun.

Folkene i Vaks modtager uddannelsesydelse eller kontanthjælp, afhængig af deres alder.