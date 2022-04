Åbner butik med gratis ting til ukrainere

FREDERIKSHAVN: Rigtig mange i Frederikshavn og omegn har grebet hjælpe-handsken i forbindelse med de ukrainske flygtning, som kommer til landsdelen.

Og fredag åbner så centralt i Frederikshavn en non-profit butik, hvor ukrainere kan komme og få gratis tøj, toiletgrej, cykler og meget mere. Alt sammen doneret af borgere i kommunen.

Butikken åbner i Danmarksgade 66 fredag omkring klokken 9. Denne dag til 11, men fremover bliver der åbnet 9-17.

Der kommer i første omgang til at være åbent mandag, onsdag og fredag og butikken bliver bemandet af frivillige. Både ukrainere og en masse fra lokalområdet.

Butikken åbner i Danmarksgade 66 fredag omkring klokken 9. Privatfoto

- Det er vigtigt at slå fast, at her ikke er tale om en genbrugsbutik. Det er gratis at komme og få ting, og det er kun ukrainere, som kan få, fortæller Henrik Carlsen, og supplerer:

- Grunden til det er, at de jo ikke har nogen penge. De skal først igennem en proces, som tager omkring to måneder, inden de får asylstatus og dermed en ydelse på en 7-8000 kroner, så derfor vil vi dele gratis ting ud indtil de opnår det.

Kommunen sørger for at finde boliger til flygtningene og leverer også mad. Så det er mere hverdagens fornødenheder Henrik Carlsen og de mange andre frivillige leverer.

- Noget af det meget efterspurgte er shampoo og cremer, parfume og neglelak. I det hele taget personlig pleje. Og selvfølgelig tøj, fortæller Henrik Carlsen.

Butikken er ikke det eneste de mange frivillige i Frederikshavn, og sådan set også resten af kommunen, har gang i.

- Der er oprettet en stor fritidsportal med en masse information og aktiviteter. Over 780 foreningsledere og frivillige har modtaget mails om at indsende aktiviteter - det er kun få dage siden, og flere er på vej, og enkelte har allerede lagt lidt ind, oplyser Henrik Carlsen.

Ligeledes er der er skrivende stund over 1.000 følgere på Facebookgruppen "Hjælp til ukrainske flygtninge i Frederikshavn".

Der bor, i følge Henrik Carlsen, nu over 200 ukrainere i Frederikshavn Kommune.

- Hertil kommer et mørketal - altså folk, der selv er kommet hertil, eller er indkvarteret privat og ved familie i landbruget og så videre på mindst ligeså mange.

- Omkring 500 frivillige er organiserede og hjælper til, og hertil kommer de mange i kirker og foreninger som laver arrangementer, runder Henrik Carlsen af.