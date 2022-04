Advarsel mod 13-17-årige i fritidsjob på plejehjem: - De er børn

MARIAGERFJORD:Flere af landets kommuner er i gang med at ansætte 13-17-årige folkeskoleelever i fritidsjob på plejehjem. Mariagerfjord Kommune er også varm på "spire-ansættelser", men fagforeningen FOA stiller sig på bagbenene.

- Det kan ikke sammenlignes med at være flaskedreng i Netto eller avisbud for Nordjyske. Det er rent faktisk de svageste borgere, de kommer ud til, siger Annette Press, sektorformand for fagforeningen FOA Mariagerfjord, der organiserer plejepersonalet.

Modsat synes Jan Andersen (V), socialudvalgsformand i Mariagerfjord Kommune, at ”spire-ansættelser” er en oplagt mulighed for at slå på tromme for sosu-faget, som lider under manglen på kvalificeret arbejdskraft.

- Vi vil slå to fluer med et smæk: De unge får øjnene op for ældrepleje som en karrierevej, og på plejecentrene får de et pust af ungt liv, fremhæver Jan Andersen.

Elever fra ungdomsskolens praktikklasse har tidligere snuset til sosu-faget på Hobro Alderdomshjem. Anna Elisabeth Vandborg måler temperatur på Anna Kristine Hansen med et øretermometer. Foto: Torben Hansen Foto: Torben Hansen

Jan ærgrer sig over, at FOA Mariagerfjord ikke spiller med. Han kan kun få øje på fordele ved, at 13-17-årige kommer ud og snuser til arbejdet som sosu.

- De kan sørge for, at de ældre får en kop kaffe, sætte i opvaskemaskinen og lave forefaldende arbejde. Kigge i en avis eller et blad - eller se tv sammen med beboerne. Jeg vil kalde det samværsopgaver, siger Jan Andersen.

Omfanget vil være to-tre timer i løbet af ugen samt måske en lørdag formiddag, forestiller Jan Andersen sig.

- Mange unge har ondt i psyken på grund af præstationsangst. Unge, som kan have det lidt svært med skolegang og ikke får de største karakterer, vil få en oplevelse af, at de indeholder nogle gode kvaliteter, siger Jan Andersen.

Elever fra Mariagerfjord Ungdomsskoles erhvervsklasse snuser til sosu-faget på Hobro Alderdomshjem. Anna Elisabeth Vandborg og Anna Kristine Hansen besøger en beboer på stuen og kigger på familiebilleder. Foto: Torben Hansen Foto: Torben Hansen

Nordjyskes artikel om Sosu-Ung klassen ”14-årige piger på plejehjem - det har været helt vildt hyggeligt” synes Jan Andersen siger det hele. Det lyser ud af pigerne, at de har været glade for besøget.

- Det kunne være fint at starte med to-tre plejecentre. Hvis vi kunne få 15-20 unge mennesker i gang, ville jeg være mere end lykkelig, siger Jan Andersen.

Det skal understreges, at pigerne i Nordjyskes artikel var på besøg på Hobro Alderdomshjem som et led i et skoleforløb, Sosu Ung - de var ikke ansatte som spirer.

Ikke flaskedreng

"Spire-ansættelser", hvor 13-17-årige for fritidsjob i ældreplejen, er skrevet ind i FOAs overenskomst OK21. Men det bliver ikke med sektorformand for FOA Mariagerfjord, Annette Press’ underskrift, at spirejob bliver opslået lokalt.

- Vi har ét plejehjem, som er for demente, men vi har demente på ALLE vores plejecentre. Det bliver ikke med min gode vilje, at 13-17 årige skal opleve beboere, som bliver hidsige eller udadreagerende, siger Annette Press.

- De (spirerne) vil komme til at sidde alene med beboerne, da de kommer til at arbejde i ydertimerne, hvor der i forvejen er færre personaler end i dagvagt - og det er ikke noget, jeg frygter, det er noget, jeg ved.

- 14-årige skal skærmes og superviseres. De skal have en mentor eller lad os kalde det en barnepige. Det er der bare ikke tid til ret mange steder, fordi personalet løber stærkt. De (politikerne, red.) hader mig, når jeg siger det, men de er børn, når de er 14 år. Jeg har børnebørn på 12 og 14 år, og de er børn, siger Annette Press.

- Arbejdsgiveren har sovet i timen og har ikke sørget for ordentlige løn- og arbejdsforhold i ældreplejen. Det er derfor, der er problemer med rekruttering. Så skal arbejdsgiver ikke pludselig vende det til, at man nu ikke kan undvære børn i den fremtidige rekruttering til ældreplejen, siger sektorformand i FOA Mariagerfjord, Annette Press om nyskabelsen "spire-ansættelser". Privatfoto

Tankegangen bag spire-ansættelserne - at give flere unge lyst til at vælge sosu-faget - synes Annette Press i bund og grund er fin.

- Hvis vi havde uddannet personale nok til alle de opgaver, der er i plejen, og vi hver dag overholder arbejdsmiljøloven, så kunne jeg også godt se spireansættelser som en god ide.

- Men hen over jul var vi tæt på at gå i nødberedskab i Mariagerfjord Kommune, og jeg har aldrig set så mange uuddannede i plejen i mine 20 år som nu, siger Annette Press.

Og så skal 13-17-årige ikke bruges som løndumpende arbejdskraft, tilføjer hun.

- De kommer til at læse avis med beboerne og gå ture - men hvorfor er det ikke den medarbejder, som hjælper den ældre i bad og giver støttestrømper på, som også tager de sociale opgaver? Som en del af den helhedspleje, de gerne vil yde, siger Annette Press.

FOA Mariagerfjord gik i øvrigt enegang og anbefalede et nej til OK21. Ikke på grund af nyskabelsen med "spire-ansættelser" på plejehjemmene, men i utilfredshed med den løn, som blev forhandlet på plads.