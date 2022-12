Brødre bag bagjul i barndomsby - Drømmen er at komme tilbage

HOBRO:Det var en af den slags koncerter, hvor du ikke kan gå to meter uden at møde en, du kender, og hvor du pludselig falder i snak med Christian, som du spillede fodbold med som knægt, men ikke har set i seks år.

Sådan oplevede 25-årige Morten Madsen "årets vildeste reunion", natten mellem 25. og 26. december. Til daglig studerer Morten Madsen finansøkonomi i Aalborg, men i julen vender han hjem til barndomsbyen Hobro.

Her hjælper han sin storebror, 32-årige Michael Madsen, med at arrangere "Bagjul" i Det Røde Pakhus på Hobro Havn. Et arrangement, som i år samlede 625 "eksilerede" mariagerfjord-borgere.

De festede til ud på de små timer til tre livebands. De allerfleste var i alderen 25-35 år, og fælles for dem var, at de er opvokset i området, men er smuttet til større byer som Randers, Aarhus, Aalborg og København...

En målgruppe, som ikke kun Bagjul, men også Mariagerfjord Kommune har et rigtigt godt øje til. De seneste fem år er der blevet cirka 500 færre indbyggere i Mariagerfjord. Det svarer til et fald på 1,2 procent.

Arrangør Michael Madsen og hans bror Morten knokler med den sidste oprydning. Foto: Martin Damgård

Unge, som er flyttet fra kommunen for at uddanne sig, og nu skal stifte familie, skal fristes til at "vende hjem" til rødderne. Det slår Mariagerfjord Kommune på i sin nye bosætningskampagne.

En ung dansk forsker sender et anerkendende nik i retning af brødrene Madsen. Hun mener, at et arrangement som "Bagjul" i Det Røde Pakhus kan være med til at give de unge et sidste skub i dén retning.

Brødrene Madsen er selv skoleeksempler på, at barndomsbyen trækker.

Starturn med sangerinde Mette Thorndahl i forgrunden fyrede den af til "Bagjul" i Hobro. Starturn opstod i Hobro for over 20 år siden. I bandet er der stadig tre af de oprindelige medlemmer fra Mariagerfjord Kommune; forsanger Mette Thorndahl, der fra Hobro, Casper Andersen (trommer) fra Hobro og Jesper Hedegaard Andersen fra Assens. Derudover består Starturn af Mikkel Fisker (bas) og Lasse Nyrup (keyboards) fra Aarhus. Starturn spiller rigtig meget i Hobro og omegn. De har optrådt mange år i træk til Ambu, Fjordfestival og Bagjul. Privatfoto udlånt af Starturn

1. juledag på diskotek

Men det var nu ikke for at hjælpe Mariagerfjord Kommune med at vokse med flere ungdommelige borgere, at Michael Madsen i 2015 gik i gang med forberedelserne til Hobros første Bagjul.

En fed fest, "hvor gamle som nye venner og bekendte mødes og fester igennem med livemusik, dansegulv, en toptunet bar og masser af god julekarma".

- Jeg var på Buddy Holly 1. juledag og vi stod som sild i en tønde. Jeg tænkte, jeg er blevet for gammel til det her. Det kan ikke passe, at der ikke er et sted for os "gamle" hvor der er livemusik, fortæller Michael Madsen.

Han fik en kammerat hooked på ideen, men da kammeraten så alligevel sprang fra, kørte Michael Madsen selv "Bagjul" i stilling i 2016. Arrangementet blev en succes, bortset fra, at han ikke havde fået købt nok øl.

I dag har Michael Madsen et godt samarbejde med Mikkel Møller Olesen fra Buddy Holly, som står for alkoholbevillingen og driver baren. De to arrangører deler overskuddet "i porten".

En fest, hvor alle er inviteret...

Nordjyske møder Michael og Morten i Det Røde Pakhus om formiddagen 27. december, hvor de er i gang med at rydde op efter festen.

Lugten af øl hænger stadig i luften, og der står sække med pant rundt omkring. Glasskår er fejet sammen, og paller står stablet.

- Jeg snakkede med Christian Brøns (sanger, som optrådte til Bagjul, red.). Han sagde, han fik følelsen af, at det var en fest, hvor alle var inviteret. De havde ikke købt billet. Det er fedt, man kan få den følelse, synes Michael Madsen.

Han tror, det er en hel kædereaktion af ting, som kan få unge til at vende tilbage til Mariagerfjord: En af forældrene skal bo her, og der skal være nogle kammerater, du kender.

Michael Madsen er til daglig ceo og front end developer i kodehuset Lidt Lakrids i Aalborg, men i juledagene knokler han for at arrangere Bagjul i Hobro. Foto: Martin Damgård

Michael Madsen er selv vendt hjem til barndomsbyen fra storbyen. Han arbejder i Aalborg i kodehuset Lidt Lakrids som ceo og front end developer og syntes, Aalborg var en fed by, da han var ung og studerende.

I dag bor Michael Madsen med sin kone, Gitte, og deres to små børn i et hus i Hørby Skoleby ved Hobro.

- Mig og min kone, Gitte, vaklede mellem Viborg, hvor hendes familie bor, og Hobro, hvor min familie bor, da vi skulle købe hus. Det som vejede tungest i vægtskålen var, at de vennepar, vi snakkede med, boede i Hobro, fortæller Michael Madsen.

- Jeg kender det kvarter, jeg er vokset op i, og synes, det er trygt. Jeg vil gerne give min børn den opvækst, som jeg selv har haft, siger Michael Madsen.

Det kræver akrobatiske evner at rydde op efter en fest med over 600 gæster. Foto: Martin Damgård

Hans lillebror stemmer i:

- Jeg har altid gerne villet tilbage, når jeg får kone og børn. Det er drømmen - at bygge eller købe et hus i Hobro. Jeg kunne ikke forestille mig at bo i lejlighed hele livet, og jeg vil hellere bygge hus i Hobro, hvor jeg kommer fra, end i for eksempel Gug.

- De fleste af dem, jeg kender i Aalborg, kender jeg fra Hobro. Og vi snakker om, at det vil være sjovt at komme tilbage sammen, siger Morten Madsen.

Kan Baghjul trække dem hjem igen?

Forsker Eva Mærsk, Syddansk Universitet (SDU), har leveret indspark om bosætning til politikerne i Mariagerfjord Kommune, da de skulle lave deres nye kampagne.

Hun har skrevet Ph.d.'en "Hvad får unge til at flytte fra, eller blive i, deres hjemby?"

Eva Mærsks forskning handler om unges stedtilknytning. Om, hvordan de skaber fortællinger om sig selv og det sted, de er vokset op, særligt i lyset af de unges "forsvinden" fra landdistriktskommuner og mindre byer.

Eva Mærsks interesse for emnet blev cementeret, da hun boede på Langeland og drak sin morgenkaffe med udsigt til grønne enge og vilde heste.

Folk blev bare ved med at spørge hende, hvornår hun kom til København, fordi det jo var det eneste ”rigtige” sted at være for ”sådan én som hende”. Sådan fortæller Eva Mærsk i en præsentation af sig selv på SDU's hjemmeside.

Sådan er det gået i Mariagerfjord De seneste fem år er der blevet ca. 500 færre indbyggere i Mariagerfjord Kommune. Det svarer til et fald på 1,2 procent.

Kun to nordjyske kommuner, Rebild og Aalborg, har oplevet befolkningstilvækst i perioden 2016-2021.

I samme periode steg folketallet på landsplan med 2,1 procent.

Det faldende folketal i Mariagerfjord Kommune skyldes først og fremmest, at antal tilflyttere ikke har kunnet følge med antal fraflyttere.

Desuden har et fødselsunderskud - flere døde end nyfødte - været medvirkende til, at der er blevet færre indbyggere. Kilde: Mariagerfjord Kommune VIS MERE

Eva Mærsk siger til Nordjyske, at hun forholder sig skeptisk til, om Baghjul i Hobro kan være med til at trække "eksil-mariagerfjord-unge" tilbage igen, medmindre de allerede har opnået en stærk stedtilknytning.

- Jeg tror mere, at man skal se Bagjul (som i øvrigt lyder utroligt hyggeligt), som en form for krydderi oven på de ting, som grundlæggende skal virke: gode relationer i lokalområdet, gode jobtilbud og et attraktivt hverdagsliv.

- Hvis de ting er til stede, og hvis den unge i forvejen har sit gamle lokalområde på radaren, så kan det godt være, at arrangementet kan give det sidste skub.

- Om ikke andet hvis det er dér, man møder en gammel bekendt, som kan hjælpe én med at finde job til en partner eller et lækkert hus på nabovejen, skriver Eva Mærsk i et mail-svar til Nordjyske.