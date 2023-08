Claus tog imod en kæmpe udfordring: - Det kræver blod sved og tårer

- Vi har borgere, hvor udgangspunktet er, at de ryger op til 80 cigaretter om dagen. Og så er det altså et kæmpe skridt at reducere det antal ned til 20 cigaretter om dagen. Men vi har også borgere, som ender med at blive røgfrie.

Sådan siger sygeplejerske og rygestoprådgiver i Brønderslev Kommune, Lise Knudsen.

Brønderslev Kommune tilbyder særligt tilrettelagte rygestopkurser til borgere med psykisk sårbarhed eller andre sociale problemer gennem projekt Røgfrihed for Alle.

Projektet har til formål at støtte og hjælpe borgerne med at reducere eller stoppe deres rygevaner. Rygestopforløbene er fleksible og tilpasses den enkelte.

Kortere levetid

Det er veldokumenteret, at rygning kan have stor negativ indvirkning på både den fysiske og mentale sundhed hos mennesker med psykiske sårbarheder – med kortere levetid til følge.

Projektet har vist sig at være en succes, og flere end hundrede borgere i Brønderslev Kommune har allerede modtaget rygestopkursus.

- Vi har en ambition om at nå ud til 200 borgere igennem projektperioden, så vi er godt på vej. Vi har også eksempler på nogle, der laver flotte rygestop og ender med at blive helt røgfrie. Nogle gange også hurtigere, end vi har haft fantasi til at forestille os, siger Lise Knudsen.

En succes

For at imødekomme borgernes psykiske og sociale udfordringer bliver rygestoptilbuddene afholdt der, hvor borgerne er.

Det er blandt andet på værestedet ’Det Blå Hus’, på botilbuddet Hedebo, men også på sundhedscentrene i Dronninglund og Brønderslev.

Ligeledes er der også mulighed for at afholde rygestopforløb i deltagerens eget hjem. Det er netop en af grundene til, at projektet er blevet en succes.

Blod, sved og tårer

En af dem, der har været igennem rygestopforløb, er Claus Skøttrup, der til dagligt kommer i værestedet Det Blå Hus. Og Claus er lykkedes med at blive røgfri.

- Netop de her trygge rammer i Det Blå Hus gør, at man har lidt lettere ved at tage sig sammen. Jeg tror faktisk, det er afgørende for, at jeg er kommet i gang med et rygestopkursus. Man skal dog ikke tro, det kommer let, og at man så stopper med at ryge. Sådan hænger det ikke sammen. Det kræver blod, sved og tårer og nogle diskussioner med sig selv, siger Claus Skøttrup.

Endnu flere

Som noget nyt arbejdes der gennem projektet på at nå ud til endnu flere sårbare målgrupper.

Der er netop etableret samarbejde med sundhedsplejen i Brønderslev Kommune for at kunne tilbyde rygestoptilbud til sårbare gravide. Ligesom der også har været afviklet tilpassede rygestopforløb hos den boligsociale indsats, Mælkebøtten, i Brønderslev.

Projektet er støttet med puljemidler fra Sundhedsstyrelsen og afsluttes ved udgangen af 2024.

Der er bevilget et tilskud på i alt 1.964.400 kroner.