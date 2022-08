Dåbskjolen røg til genbrug ved en fejl: Nu er jagten sat ind

SÆBY:Selvom det ikke er spundet af guld, kan det alligevel være som at miste en dyrebar skat, når noget med stor affektionsværdi bliver væk. Det oplevede Tina Bach Nygaard for nyligt, da hun var i gemmerne for at lede efter sin gamle dåbskjole.

Kjolen har Tinas tante syet af sin egen brudekjole i 1978 og broderet den med blomster og grønne detaljer på krave og ærmer. Den er derfor ikke lige til at forveksle med en hvilken som helst dåbskjole. Både Tina selv, hendes børn og flere andre i familien har båret kjolen til deres dåb.

Her er et billede af den forsvundne dåbskjole. Broderi på krave og ærmer gør den let genkendelig. På billedet er Tina og et af hendes børn. Privatfoto

Den havde i efteråret 2021 været lånt ud til et familiemedlem og skulle derefter renses og gøres i stand. Tinas far hentede kort herefter kjolen hos det pågældende familiemedlem, og skulle have afleveret den tilbage til Tina, men kjolen nåede aldrig frem.

Den havnede nemlig i en kasse i bagagerummet i Tinas fars bil, hvor ingen tænkte på den i nogle måneder. En dag i slutningen af april lagde Tinas far vejen forbi en genbrugsforretning, for at aflevere et par kasser med gamle ting. På uheldig vis havnede dåbskjolen derfor hos Røde Kors Genbrug i Sæby.

Alt dette blev Tina først klar over i august, hvorefter hun kontaktede den pågældende genbrugsforretning, som kunne fortælle, at de ganske rigtigt havde modtaget faktisk hele to dåbskjoler i slutningen af april. Desværre måtte de også meddele Tina, at kjolerne var blevet stillet i vinduet og solgt kort efter de blev modtaget.

Kjolen blev efterlyst i P4 Nordjyllands morgenudsendelse tirsdag 2. august og i et Facebook-opslag af Tina selv. Facebook-opslaget er allerede delt flere hundrede gange. En slægtning til Tina har, udover de 1500 kroner, udlovet en dusør i form af et gavekort til spisning for to på Restaurant Essens i Frederikshavn.

Hvis personen, der har købt den savnede kjole, netop skal bruge den til en barnedåb, så fortæller Tina, at hendes tante, som i sin tid syede kjolen, stadig ligger inde med mønsteret, så kjolen altså kan genskabes, om end i et andet materiale.

Mønsteret til dåbskjolen. Privat foto

Selvom chancerne er små, og Tina har gjort, hvad hun kunne, så håber hun alligevel, at miraklernes tid endnu ikke er forbi, og at den dyrebare arvekjole finder vej tilbage til hende igen. Tina kan kontaktes på telefon 25 21 06 46.