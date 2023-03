Er dine børn på TikTok? Disse 6 ting bør du vide

TikTok eksploderede i popularitet under Coronakrisen og har nu over 1 milliard brugere på verdensplan.

Underholdningsmediet har også vundet indpas hos de danske unge. De bruger i gennemsnit 1 time og 18 minutter om dagen på appen, viser DR's årlige medieudviklingsrapport.

Men ved du egentlig, hvad de unge går ind til, når de bruger så meget tid på TikTok?

Pernille Ballisager er fagkonsulent med speciale i børn og unges digitale trivsel. Hun guider os gennem nedslagspunkter og slutter af med generelle råd til forældre med børn på TikTok.

1 Dit barn bruger meget tid på TikTok - men er det dårligt?

Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

Danske unge bruger gennemsnitligt 1 time og 18 minutter om dagen på TikTok, men det er ikke nødvendigvis dårligt, mener Pernille Ballisager:

- Det siger egentlig ikke særlig meget om, hvad man bruger tiden på. Er det noget godt indhold, der bliver præsenteret for, eller er det i virkeligheden noget indhold, der kan præge negativt?

Indholdet er nemlig påvirket af det efterhånden fortærsket fænomen - algoritmen. Algoritmen er en indbygget software, som kan opfange, hvad der fastholder forbrugeren.

Det vil sige, hvis du interagerer med et bestemt type indhold, så bliver TikTok ved med at fodre dig noget sammenligneligt.

- Hvis det baserer sig på, at man interesserer sig for fodbold, så adskiller det sig ikke fra at sidde og se en fodboldkamp i fjernsynet, fortæller Pernille Ballisager og uddyber:

- Der, hvor man skal være kritisk, er, hvis du bliver eksponeret for ekstremt grænseoverskridende indhold, der over tid kan bringe dig i et ekkokammer. Det kunne være noget konspiratorisk, radikaliseret indhold eller selvskadevideoer. Derudover kan man også blive præsenteret for indhold, som kan opleves ubehageligt. Eksempelvis videoer fra krigen i Ukraine.

Det har tidligere været fremme, at netop selvskadevideoer har floreret på TikTok. Selvom den type indhold ikke er tilladt, så er det tilsyneladende ikke så nemt at administrere på en platform med flere milliarder videoer.

2 Ultrarealistiske skønhedsfiltre skaber dårligt selvværd

Skønhedsfiltret ''Bold Glamour''. Tiktokprofil: Meghan_lane_

- Langt de fleste børn og unge ved godt, at de billeder og videoer, der bliver lagt ud på sociale medier, oftest er redigeret. Det, der så bare er lidt bekymrende ved de her nye filtre, der er kommet på TikTok, er, at det er stort set umuligt at se, at det er et filter, fortæller Pernille Ballisager.

Der er nemlig tale om filteret ''Bold Glamour'', som genereres på ansigtet gennem et værktøj i TikToks redigeringsprogram.

- Man kommer til at se meget perfekt ud. Det går ind og retter udseendet på en måde, som filteret tænker, at det er sådan, man skal se ud.

Og det kan få konsekvenser for unges selvværd ifølge Pernille Ballisager.

- Det er med til at opstille et urealistisk ideal om, hvordan man bør se ud, som ingen mennesker kan leve op til. Der er ingen mennesker, der ser sådan der ud, men hvis det er det, du bliver mødt med hver gang, du går online, så får man jo skabt en forestilling om, at man bør se ud på en bestemt måde.

3 TikTok snuser i data

Genrefoto/arkivfoto: Peter Broen

TikTok er blevet kraftigt kritiseret for deres midler til at overvåge forbrugeren af appen.

Forbes har blandt andet afsløret, at når du gennem underholdningsappen klikker på en reklame og bliver ført videre i en ny browserside, så kan TikTok overvåge alt, hvad du foretager dig. Også ethvert tryk på tastaturet.

Opmærksomheden på det har senest medført, at ansatte og medlemmer i Folketinget er blevet frarådet at have TikTok på deres tjenestetelefoner.

- Når vi snakker i forhold til politikere, så handler det om noget helt andet. Det handler om nogle sikkerhedsrisici. Hvis vi snakker for en enkelte unge, så tror jeg ikke, man skal gå rundt og være bekymret for, at man bliver overvåget, siger Pernille Ballisager.

Alligevel mener hun, at man bør sikre privatlivsindstillinger så godt man kan, fordi vi ikke kender den fulde sandhed i, hvad TikTok kan bruge din data til. Det gør man gennem privatlivsindstillinger i mobilen og inde i appen.

- Det er bedre at være kritisk og sikre så meget privatliv, som vi overhovedet kan, hvis man vælger at have de her sociale medier. Som forældre er det rigtig vigtigt at være opmærksom på. Særligt hvis man har yngre børn.

4 Hadefulde kommentarer

Genrefoto/arkivfoto: Teis Markfoged

- Der har været meget snak om, at det er særligt slemt på TikTok, men jeg tror ikke, mobningen er værre på TikTok, end det er på mange andre steder, siger Pernille Ballisager.

Da TikTok er en endeløs tunnel af videoer, kan enkelte videoer hurtigt blive eksponeret for utroligt mange brugere på platformen, hvis den får trækkræft i algoritmen.

Og da videoerne er indrettet som alle andre sociale medier med et kommentarspor, kan alle gå ind og kommentere. Hvis man altså tillader det.

Hvis man vil undgå det, er der dog en løsning:

- Hvis man har en privat profil, så skal du aktivt acceptere, hvis der er nogen, der gerne vil følge dig. Modsat, hvis du har en åben profil, så kan alle bare gå ind og kommentere, fortæller Pernille Ballisager.

5 Misinformation spredes nemt

Brendan Mcdermid/Reuters/Ritzau Scanpix

- Vi ved, at der er mange børn og unge, der søger nyheder på TikTok. Og der er det en udfordring, hvis det indhold, de bliver præsenteret for, er misinformation, siger Pernille Ballisager.

20 procent af indholdet præsenteret i søgeresultaterne i TikTok er misinformation, viser en amerikansk undersøgelse. Det kunne eksempelvis være misinformation om vaccineprogrammer.

- Og hvis man kobler det sammen med, at de ser over 200 videoer i gennemsnit hver dag, så er der risiko for, at de kan blive præsenteret for meget forkert information, siger Pernille Ballisager.

Igen er det den finurlige algoritme, der er på spil. Hvis man bliver præsenteret for et interessant emne, så tillader man sig at lytte og bruge tid på den video - også selvom, man måske ved, at det ikke stemmer overens med virkeligheden, forklarer Pernille Ballisager.

Det betyder bare, at man med den video hælder benzin på algoritmebålet, som dermed kan skubbe misinformationen ud til påvirkelige unge.

Det er et svært, men vigtigt emne, som vi bør have fokus på ifølge Pernille Ballisager:

- Jeg synes, det er vigtigt, at der i skolen er fokus på kildekritik, som der i øvrigt altid har været. Det skal bare også overføres til den digitale verden. Men det kalder også på, at forældrene er nysgerrige på, hvad der for noget indhold, deres børn ser.

6 Hvordan skal du håndtere dit barns forbrug?

Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

Det ville være så nemt, hvis man bare kunne fortælle sit barn, at de ikke må have TikTok længere, hvis man som forældre ikke synes, de skal bruge tid på det. Men det advarer Pernille Ballisager mod. Det kan nemlig gå ind og påvirke den generelle trivsel.

- I sidste ende er forældrene i deres gode ret til at forbyde TikTok hos deres børn, men de skal også bare være klar på, hvilke konsekvenser det så kan føre til, hvis de ikke må være på TikTok, mens alle andre i deres klasse er det.

- Det kan betyde, at man kan føle sig udenfor snakken og i værste tilfælde fællesskabet, fordi man ikke er en del af det online fællesskab på TikTok.

Selvom appen kan være svær at forstå, er det vigtigt at gå ind i en dialog med sit barn omkring brugen af den, fortæller Pernille Ballisager.

- Som forælder vil det være rigtig godt at afdække behovet for TikTok hos sit barn. Er det at kunne være en del af klassefællesskabet, eller er det fordi, man har nogle særlige interesser, som man kan dyrke gennem TikTok.

Hun påpeger dog, at man skal være opmærksom på indgangsvinklen:

- Hvis man kommer og pludselig er kritisk, så kan man godt være sikker på, at ens barn lukker fuldstændig i, for det gider de ikke. Hvis tilgangen derimod er en åben snak, så kan man bedre få en idé om, hvad der fylder. Og så kan man nemlig stille de der kritiske spørgsmål.