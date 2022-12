Flæskesteg og julegodter udleveret til 400 familier

JAMMERBUGT:Stigende priser på energi og inflationen har medført, at flere familier har svært ved at få økonomien til at række - ikke mindst i forbindelse med juleaften.

Det mærker man tydeligt hos Jammerbugt Kommune, hvor julehjælpskoordinator Hanne Heuch har modtaget godt 30 procent flere ansøgninger om julehjælp end sidste år.

Hun har ansvaret for at koordinere julehjælpen og skabe et overblik over de ansøgninger, som kommunen får og de ansøgninger, som de forskellige foreninger modtager. Dermed sikrer hun, at flest mulige familier får hjælp, og at ingen får mere end én julekurv.

Sidste år uddelte de frivillige foreninger julekurve til omkring 300 familier, mens foreningerne i år netop har uddelt i alt 400 julekurve til familier i kommunen.

- Vi mærker tydeligt, at behovet er større i år, men til gengæld har vi også oplevet en større givervilje, som har betydet, at nogle har skruet op for niveauet, og vi har kunnet uddele flere julekurve, siger Hanne Heuch, der tirsdag udleverede julekurve i Pandrup og Brovst.

- Det var en meget rørende oplevelse, for der var stor glæde hos modtagerne, siger hun.

Samme oplevelse havde man hos Lions Club Fjerritslev og Lions Club Vesterhavsfruerne, der traditionen tro også har uddelt julekurve i lokalområdet til familier, som har behov for hjælp.

- Vi har i år uddelt 48 julekurve, og det er en stor glæde at kunne komme med sådan en kurv med diverse julegodter, som betyder, at man kan holde en rigtig god juleaften, siger Jørgen Albrektsen fra Lions Club Fjerritslev.

I år var det tilmed muligt at uddele kurve til en større værdi, idet organisationen har fået støtte fra Meny i Fjerritslev.

- Vi har fået et tilskud på 500 kroner per julekurv, og derfor har vi i år kunnet lavet en kurv med varer for i alt 700 kroner, siger Jørgen Albrektsen.

Følgende foreninger har i år bidraget til at give 400 familier en god jul: Odd Fellow, Spar Nord i samarbejde med Næstehjælperne, Aaby Kirkes menighedsråd, Rotary Pandrup, Vesterhavsfruerne, Røde Kors Aabybro, Pandrup, Brovst og Fjerritslev og Lions Club Aabybro, Hvetbo, Pandrup, Hanbo-Brovst og Fjerritslev.