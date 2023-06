Forstander: Vi arbejder intensivt på at opfylde kravene

NORDJYLLAND:Forstander på Forsorgshjemmet Kanstrupgaard, Rie Kanstrup, skriver i et e-mail-svar til Nordjyske, at der hver dag arbejdes intensivt på at opfylde kravene fra Socialtilsynet.

Som omtalt i Nordjyske torsdag har Socialtilsyn Midt sat Forsorgshjemmet Kanstrupgaard under skærpet tilsyn.

Tilsynschef Ulla Andersen oplyste i den forbindelse til Nordjyske, at socialtilsynet er "i meget kritisk dialog med tilbuddet om kvalitetsmangler af betydeligt omfang".

Hvad angår de tre daglige ledere, som efter Nordjyskes oplysninger er blevet fyret, svarer Rie Kanstrup i e-mailen, at hun ikke kan gå ind i personrettede personalesager grundet tavshedspligt.