Han er de hjemløses stemme: - Arbejdet er blevet mit liv

Måske var det dengang, en ung Jonas Jakobsen som medarbejder på en tankstation udenfor Svendborg så to misbrugere stjæle røde pølser, da de skulle købe 10 elefantøl. Og hvor han lod dem gøre det.

Måske var det i barndomshjemmet, der var 70'er-socialistisk, hvor der blev talt om fællesskab og om at tage vare på dem, der ikke selv kan.

Måske var det, da han fik arbejde i en børnehave på Østerbro i København, da han lige var flyttet til hovedstaden. Hvor han kunne se, at der i sandkassen ikke var nogen forskel på børn fra fattige eller velstillede hjem.

Det kan også være, at det kom med studierne på socialrådgiveruddannelsen, hvor han skrev flere opgaver om udsatte og hjemløse.

Eller da han fik job i socialforvaltningen i Aalborg Kommune som nyuddannet, og overtog sagsmapperne fra den tidligere medarbejder, der havde en forkærlighed for at arbejde med udsatte og misbrugere.

Måske kom det, da han fandt ud af, at han var bedre til bare at snakke med de her udsatte borgere end til hjælpe dem i systemet.

Det er i virkeligheden måske en blanding af alle de oplevelser, han har med sig, der tændte den gnist, der driver Jonas Jakobsen i dag. Han er regionschef i Kirkens Korshær i Nord-, Midt- og Vestjylland, hvor fokus er på hjemløse og udsatte mennesker.

Og det er ikke "bare" et arbejde. Jonas Jakobsen nærmest undskylder, når han siger, at han i de snart 15 år, han har arbejdet med udsatte og hjemløse i Kirkens Korshær, aldrig har haft en dag, hvor han ikke glædede sig inderligt til at komme på arbejde.

- Det er jo ikke, fordi der ikke er hårde dage eller perioder. Men på mange måder er mit arbejde blevet mit liv. Hvis jeg var træt af at tage på arbejde, så ville jeg være træt af mit liv. Det er ikke, fordi jeg arbejder i døgndrift, men sagen betyder så meget for mig, og den kører i døgndrift, siger Jonas Jakobsen.

Han er aktiv på Twitter, hvor han skriver om forholdene på varmestuerne, møderne med knækkede skæbner og opråb til politikerne. Ofte er han også at finde på Nordjyskes sider som afsender på hårde beretninger fra gaden eller åbne breve til politikerne.

Jonas Jakobsen har i dag en administrativ stilling, hvor det handler om politik, fundraising, kommunikation og andre ting, der foregår bag skrivebordet eller med telefonen ved øret. Men efter 15 år i Kirkens Korshær banker hans hjerte i sidste ende for én ting: at møde et fremmede menneske lige dér, hvor vedkommende er lige nu. Foto: Claus Søndberg

Nede i rendestenen

Kontoret, vi sidder på, ligger i Søndergade centralt i Aalborg. I stueetagen ligger Fællesskabets Butik, der sælger produkter skabt af Kirkens Korshær Nordjyllands sociale arbejdsfællesskaber. I baghuset ligger en Kirkens Korshærs varmestuer, hvor gården er prydet med graffitimalerier. Kontoret er stort og lyst, rent og ryddeligt.

På mange måder en kontrast til mange af de liv, der leves på gaden og som Jonas Jakobsen har brugt så meget tid på de seneste 15 år.

Han kom fra en stilling som gadeplansmedarbejder i Aalborg Kommune, da han blev ansat som leder af Kirkens Korshærs varmestue i Nørresundby.

Siden er han kommet bag skrivebordet, men gaden, varmestuerne og ikke mindst menneskerne betyder stadig mest for ham.

Det er jo ikke, fordi der ikke er hårde dage eller perioder. Men på mange måder er mit arbejde blevet mit liv. Hvis jeg var træt af at tage på arbejde, så ville jeg være træt af mit liv. Det er ikke, fordi jeg arbejder i døgndrift, men sagen betyder så meget for mig, og den kører i døgndrift.

Nogle af de hjemløse, han havde med at gøre på varmestuen i Nørresundby for 15 år siden, møder han stadigvæk. Så får de sig nogle gange lige en snak.

Mange af dem er dog døde. Det følger med, når man arbejder med socialt udsatte - især når man gør det i en organisation som Kirkens Korshær.

- Hvis man som udsat menneske møder en fagperson i det offentlige, så er det ofte med henblik på at skabe en forandring. Den udsatte bliver mødt med krav eller et diktat fra det offentlige om, at noget skal forandres. Drik mindre, hvis du vil leve længere. Pas bedre på dine børn, hvis du vil beholde dem. Få et sted at bo, få en uddannelse, få et arbejde, siger Jonas Jakobsen.

- Det fokus er også socialt arbejde, og der har vi som samfund opsat nogle kriterier for, hvad det vil sige at komme bedst muligt videre i livet. Og alt det er jeg sådan set ikke uenig i.

- Men når vi i Kirkens Korshær møder udsatte mennesker, der lever med psykisk sårbarhed, misbrugsproblemer, ensomhed eller alle mulige andre ting, så er det ikke vores primære sigte.

Kirkens Korshær vil naturligvis altid gerne hjælpe folk videre, forklarer Jonas Jakobsen. Men det primære i Kirkens Korshær er mødet med mennesket.

- Det handler om at møde det menneske lige dér, hvor det er i dag. Hvis det er helt nede i rendestenen, hvor livet gør ondt og er uoverskueligt, og hvor vedkommende måske føler, at døden er en bedre vej at gå, så er det ikke der, vi begynder at sætte kriterier op om forandring. Der er det et ligeværdigt menneskeligt møde uden krav.

- Hvis jeg i mit privatliv manglede den insisteren på, at udsatte mennesker skal have en større stemme. Ja, så ville jeg ikke leve et troværdigt liv., siger Jonas Jakobsen. Foto: Claus Søndberg

Et kristent fundament

Jonas Jakobsen er ikke vokset op i et hjem, hvor kristendommen har fyldt på nogen som helst måde. Men gennem sine 15 år har han fundet sig mere og mere til rette i arbejde i en organisation, der baserer sit arbejde på det kristne værdigrundlag.

- Jeg har taget organisationens og de kristelige værdier til mig. Det har jo grundlæggende ikke ligget fjernt for mig, at det selvfølgelig er sådan her, vi møder andre mennesker på. Forståelsen af, at alle mennesker har en uendelig stor værdi. Uanset hvad de kommer med og fra. Men det gennemsyrer alt vores arbejde i Kirkens Korshær, og det forsøger jeg så at udleve i praksis hver dag.

Og det er her, det bliver til mere end et arbejde for Jonas Jakobsen. Hvor det bliver eksistentielt.

- Hvis jeg var én person på arbejdet, hvor jeg baserer alt, hvad jeg gør, på den kristne tanke om at alle menneskers liv er uendeligt meget værd, hvor jeg møder fremmede mennesker i et næstekærligt perspektiv, men så var en anden, når jeg var derhjemme. Hvis jeg i mit privatliv manglede den insisteren på, at udsatte mennesker skal have en større stemme. Ja, så ville jeg ikke leve et troværdigt liv.

Jonas Jakobsen har ved siden af sit arbejde taget en kandidatgrad i socialt arbejde på Aalborg Universitet. Sidste år begyndte han at studere teologi på Aarhus Universitet.

- Jeg vil blive klogere på hele den teologiske referenceramme. Jeg får en indsigt i, hvor den kristne og teologiske ballast, synet på mennesket som værdifuldt, kan tilføre værdi i vores indsats.

- I Kirkens Korshær er vi jo også oppe imod nogle samfundsfortællinger, hvor det handler om at præstere. Der skal vi stå på et stabilt, kristent fundament, der er en modvægt til præstationssamfundet. Balancen mellem de to bevægelser tror jeg, man finder i det mellemmenneskelige møde.

Jonas Jakobsen er regionschef i Kirkens Korshær i Søndergade 14, hvor han har været i 15 år. Foto: Claus Søndberg

Stigning i antallet af hjemløse

I begyndelsen af september udkom den seneste optælling af hjemløse i Danmark, som Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - står for. I 2022 er der registreret 5789 hjemløse borgere, mens der ved seneste tælling i 2019 blev registeret 6431 personer.

Det er naturligvis en rigtig positiv udvikling, mener Jonas Jakobsen. Den viser, at nogle af de indsatser, der er i storbyer som Aarhus og Odense, hvor der er tæt samarbejde mellem organisationer og politikere, skaber forandringer - hurtigt.

Der er ikke nogen, der selv vælger hjemløshed for at gøre det helt simpelt. Men det er svært at forstå sådan for alvor, før man sætter sig ned og reelt snakker med et menneske, der lever på den her måde.

Desværre er udviklingen i Nordjylland anderledes, ja faktisk stik modsat. Antallet af hjemløse er steget fra 374 i 2019 til 465 i 2022. Det er en stigning på knap 25 procent.

Tallet overrasker ikke Jonas Jakobsen, for det har været tydeligt på varmestuerne i lang tid, at der er flere hjemløse i Nordjylland. På dagvarmestuerne har man oplevet en stigning på 45 procent i brugere siden 2019, fortæller han.

Mens det er svært at pege på de bagvedliggende grunde til stigningen i Nordjylland, så har Jonas Jakobsen nemt ved at pege på løsningerne.

- Når jeg snakker med nordjyske politikere i kommunerne og regionsrådet, så er der en meget stor velvilje til at gøre noget ved. Men jeg tror, at mange tit ender med følelsen af, at det er for komplekst at forstå, og dermed også for komplekst at handle på, siger han.

Vi skal oplyse på et politisk niveau, hvad det er, vi ser og møder hver dag. Så er der politiske beslutninger, der skal træffes, og som er ude af vores hænder. Men vi må gøre, hvad vi kan for at klæde dem på.

- Det er enormt svært som gennemsnitlig dansker at forstå de liv, som mange af de mennesker, vi møder, lever. Hvor det er så kaotisk en tilværelse på gaden med misbrug og psykiske lidelser, men også de liv, der ikke er helt så forhutlede. Det går udover de fleste menneskers fatteevne. Vi møder jo ofte spørgsmålet, om folk ikke selv har valgt hjemløshed.

- Der er ikke nogen, der selv vælger hjemløshed for at gøre det helt simpelt. Men det er svært at forstå sådan for alvor, før man sætter sig ned og reelt snakker med et menneske, der lever på den her måde.

Og der har en ngo som Kirkens Korshær en meget stor opgave, medgiver Jonas Jakobsen.

- Vi skal oplyse på et politisk niveau, hvad det er, vi ser og møder hver dag. Så er der politiske beslutninger, der skal træffes, og som er ude af vores hænder. Men vi må gøre, hvad vi kan for at klæde dem på.

Jonas Jakobsen understreger, at der allerede bliver gjort mange gode ting i Aalborg og Nordjylland. Men der skal mere til, hvis man skal komme stigningen af hjemløse i Nordjylland til livs.

- I Odense lykkes man med at nedbringe tallet ved at have boliggaranti for hjemløse, og ved at lave et meget tæt samarbejde mellem kommunen og frivillige organisationer. Ngo'erne bliver inviteret med ind i styregrupperne i det kommunale, hvor de bidrager til at sætte retningen. Og det batter virkelig noget.

I Aarhus har man også lavet en boliggaranti for unge hjemløse efter en stigning i den gruppe. Her har boliggarantien også været med til at knække kurven.

- Vi kan gøre noget "bare" ved at fokusere på det og prioritere det. Der skal faktisk ikke meget mere til.