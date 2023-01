Poul har hjulpet 1000 i nød

AALESTRUP:Når Poul Erik hver formiddag sætter sig med sin iPad i køkkenet, er det ikke vennerne på Facebook han tjekker. Han kigger mest efter et råb om hjælp.

- Der er blevet flere af dem. Vi får godt en henvendelse om dagen. Så må vi jo se, om det er noget vi kan gøre noget ved, siger Poul Erik Jensen med et af mange venlige smil.

Ikke helt almindelig

Den 75-årige enkemand sidder i et gult parcelhus i udkanten af Aalestrup. Alt ser ud, som man kan forvente det hos en aktiv pensionist, der er glad for sin familie og at ting ser pæne ud. Men helt almindelig er Poul Erik Jensen nu ikke.

Han er formand for foreningen Carpe Diem (Latin for "Grib dagen". red), der de sidste 10 år har delt penge ud til kræftramte og udsatte børn og deres familier. En forening han tog initiativ til med en række gode venner, der stadig mødes i bestyrelsen.

Fælles for dem alle er, at de har mistet en, de holder meget af til kræften. Og at de ved, at selv en lille hjælp kan gøre en stor forskel, når ens livsglæde er presset.

Blandt de ting, som Carpe Diem får indtægter af, er denne glade maskot. 12 damer mellem Aalestrup og Skjern mødes jævnligt for at hækle dem, fortæller Poul Erik Jensen. Foto: Claus Søndberg

I det små og det nære

- Vi tænkte, at der måtte være noget, vi kunne gøre for dem, der ikke har så meget. Vi ved, at selv små ting kan gøre en stor forskel, hvis man er en presset familie. Som at man kan tage på bare én weekend væk fra problemerne. Eller få råd til at holde en god fødselsdag for et barn. Den slags giver vi ofte til, forklarer han.

Tanken er nemlig at kunne hjælpe i det små og i det nære. Og med meget kort varsel, i modsætning til store organisationer.

Få ord er nok

- De folk, der har mest brug for hjælp, har sjældent overskud til at sætte sig ned og lave en fin og grundig ansøgning. Nogle få håndskrevne linjer på et stykke papir kan være nok hos os. Men vi insisterer altid på en personlig samtale. Ellers giver vi ikke noget, forklarer Poul Erik Jensen.

Alt besluttes i fællesskab af bestyrelsen. Men kommer der en hastende ansøgning ind, kan beslutningen godt bestå af en rundringning til de øvrige fra den, der har fået og behandlet ansøgningen.

- Og vi har styr på det. Vi har en statsautoriseret revisor koblet på, der godkender regnskabet hvert år, lover Poul Erik Jensen.

Blandt de ting, der har skabt indtægter til foreningen er Poul Erik Jensens bog "Solsorten synger videre" om hans oplevelser med sorg, og hvordan han prøver at bruge den på en god måde. Foto: Claus Søndberg

Også selv sårbar

Når han trykker sig ind på iPad'en i køkkenet, hænger der et smukt patchworktæppe bag ham. Hvor smukt det end er, minder det ham om, at han også selv er sårbar.

Tæppet er lavet af hans kone Elly. Og Carpe Diem var næppe blevet til noget, hvis deres liv var gået, som de havde forventet.

- Vi var lige blevet pensioneret. Nu skulle vil til at have det godt. Men der gik kun nogle måneder, så opdagede vi, at Elly havde fået kræft. Det døde hun af, siger Poul Erik Jensen kort om en historie, der er ubehageligt lang.

- Den kærlighed, jeg har fået af hende, vil jeg gerne bruge til at gavne andre. Men det tog noget tid inden jeg blev klar til det, fortæller han ærligt.

Sorgens sorte hul

Tabet af den elskede Elly, som han havde fulgtes med siden de var 15-16 år, slog hårdt. Rigtigt hårdt. Så hårdt at han ikke var sikker på, at han kunne rejse sig igen.

- Jeg kom virkelig ned i et sort hul. Jeg tror, at hvis ikke Carpe Diem var blevet til noget, så var jeg blevet en, der bare sad og så fjernsyn hele dagen. Jeg har set, hvad sorg har gjort ved andre, når de mister den, de har været gift med, fortæller han.

Redningen blev et arbejde på en virksomhed, der var ledet af en af hans tidligere spejdere. Her fik han også lov til at have dage, hvor han kunne trække sig lidt, hvis sorgen brændte igennem. Langsomt fik han det bedre.

- Der var to år, hvor jeg ikke hørte solsorten synge. Det kan jeg ellers godt lide, fortæller han.

Foreningen Carpe Diem Oprettet i 2013 af Poul Erik Jensen og en række venner. Forskellige aktiviteter skaffede 50.000 kroner til at begynde med.

"Carpe Diem" betyder "Grib dagen" på latin og henviser til, at man skal huske at leve i dag og ikke altid bekymre sig om i morgen. Det stammer fra den romerske digter Horats (År 65 f. Kr. til år 8 e. Kr.)

Har især i 2022 oplevet et stærkt stigende medlemstal og har nu 311 medlemmer.

Giver støtte til kræftramte og socialt udsatte børn og deres familier.

Støtten beløber sig fra 500 til 10.000 kroner.

Beløb gives blandt andet til en børnefødselsdag, en friweekend til trængte forældre, psykologhjælp, særlige oplevelser og støtte til efterskoleophold.

For at opnå støtte skal man indsende en ansøgning og være med i en personlig samtale. Der gives også afslag.

Der er ingen geografisk begrænsning på, hvor man kan søge støtte fra. De fleste søger dog fra Himmerland eller Salling.

Pengene skaffes løbende ved aktiviteter, koncerter og bidrag fra private, fonde og virksomheder.

Foreningen vurderer, at man har givet støtte mere end 1000 gange siden 2013.

Carpe Diem har modtaget Andelskassens "Sammen kan vi mere"-pris i 2020.

Bestyrelsen består af seks personer. De får intet honorar eller dækket deres omkostninger ved foreningens arbejde.

Antallet af ansøgninger er stigende. carpediemgribdagen.dk, Poul Erik Jensen VIS MERE

Troede han kendte alt

Oprindelig er han lærer, men de fleste kender ham nu for hans 21 år som leder af ungdomsskolen. Først i Aalestrup Kommune, siden i Vesthimmerlands Kommunes første år.

Han har haft hele sit arbejdsliv på egnen. Og når man samtidig er passioneret spejder og spejderleder i årtier, så lærer man rigtigt mange mennesker at kende.

- Jeg troede jeg vidste alt. Men jeg må sige, at jeg er blevet overrasket, efter at jeg har set, hvem der sender ansøgninger. Der findes et lag af mennesker i kommunen, som jeg ikke kender, fortæller han.

Næsten ingen snyd

Dem han nu kender mere til, er mennesker og familier, der har nok at gøre med bare at klare sig. Ofte med arbejdsløshed, misbrug, sygdom eller diagnoser som del af en presset hverdag.

- Jeg har lært noget nyt om kommunen. Men der er også over 800 mennesker, bare i Vesthimmerland, der har det på den måde, fortæller den tidligere ungdomsskoleleder.

Han er ofte blevet spurgt, om ikke der er mange, der prøver at snyde sig til et beløb.

- Men det er der faktisk ikke. Langt de fleste, der henvender sig, kan vi godt se har brug for hjælp, forklarer han.

En tur ud i haven, der har udsigt over Simested Å, er altid med til at give Poul Erik Jensen ny energi. Det meste af hjemmet står stadig som det gjorde, da hustruen Elly levede. Foto: Claus Søndberg

Rørt af misbruger

Et bestemt beløb glemmer han nok aldrig.

- Vi fik en ansøgning fra en mor, vi vidste var stofmisbruger. Hendes børn var anbragt udenfor hjemmet, men hun havde en søn, som gerne ville hjem til hende for at holde fødselsdag, fik vi at vide.

- I bestyrelsen blev vi enige om et beløb på 1000 kroner. Moren fik at vide, at hun kunne købe for op til det beløb i Rema 1000. Så var vi sikre på, at hun ikke brugte pengene til stoffer, lyder historiens start.

Regnings størrelse udgør historiens slutning: 467,64 kroner.

- Hun havde bestemt ikke bare brugt løs, men kun købt det, der var nødvendigt. Der blev jeg altså lidt rørt. Og det blev i øvrigt en rigtig god fødselsdag, fortalte hun bagefter, husker Poul Erik Jensen.

Poul Erik Jensen Født 1947 i Mejlby ved Nørager.

Uddannet lærer i 1971 fra Nørre Nissum Seminarium.

1971 til 1984 lærer ved Aalestrup Realskole.

1984 til 1986 lærer på Borremose Efterskole.

1986 til 2007 leder af Aalestrup Kommunes ungdomsskole.

2007 leder af Vesthimmerlands Ungdomsskole.

Gift i 1969 med ungdomskæresten Elly fra Aalborg (død 2009).

Sammen har de to piger, der i dag er 48 og 52 år. De bor i Klejtrup og Vejle.

Har tre forgudede børnebørn.

Poul Erik Jensen var i 2019 indstillet til at blive Årets Nordjyde.

Spiller badminton hver onsdag.

Fun facts: Har prøvet at springe i faldskærm og holder meget af at se på skiskydning. Poul Erik Jensen VIS MERE

Hjælpsomme firmaer

Noget andet, der har overrasket ham er, hvor stor hjælpsomhed han møder, når andre hører, hvad Carpe Diem handler om. Ikke bare fra mennesker, men også firmaer.

For eksempel er han dybt taknemlig over støtten fra det lokale Fjelsø Stål, der blev Carpe Diems første guldsponsor:

- Blandt andet meldte direktør Niels Mogensen alle sine 84 ansatte ind i Carpe Diem. Vi har også fået store beløb og kunnet afholde støttekoncert i deres lokaler, nævner han.

Vokser fortsat

Da de 300 medlemmer blev nået kort før nytår fik man også en størrelse, hvor bidrag kan blive fritaget for skat. Under en række betingelser, som foreningen er ved at få undersøgt. For foreningen ser ud til at blive ved med at vokse:

- Behovet for nogen som os bliver i hvert fald ikke mindre. Vi har aldrig delt så meget ud som nu. Bare til jul gav vi 97 julegaver ud - flere steder vidste vi, at det var den eneste rigtige julegave, et barn fik, fortæller han.

Og nu synger solsorten atter for Poul Erik.