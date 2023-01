Jonas arbejder i det skjulte - han gør kollegaerne glade

HADSUND:Jonas Christiansen ser sig selv som Ninja. Den 28-årige nordjyde, der er diagnosticeret med Aspergers, har fået et perfekt match.

Han sætter en ære i at løse andre menneskers problemer, inden de opdager dem. Sådan en slags Ninja er Jonas. En, der arbejder i det skjulte for at feje kollegaernes vej.

- Jeg sørger for, at folk ikke har noget at brokke sig over, lyder det beskedent fra Jonas Christiansen om hans opgaver hos Intelligent Systems, en softwarevirksomhed i Hadsund.

- Du har gjort mennesker glade, Jonas! supplerer Maica Nielsen, der er Jonas' mentor og leder af HR og administration i virksomheden.

Jonas har det par hænder, som fikser alt det praktiske, så udviklerne i Intelligent Systems kan koncentrere sig om det, de er bedst til. De laver avanceret software, fx til bagagesortering i lufthavne.

I virksomhedens domicil på havnefronten i Hadsund færdes Jonas hjemmevant og har sine faste rutiner, som han helst ikke fraviger.

Jonas tømmer postkasse, hælder kaffe på kanden, fylder køleskabet op med drikkevarer, sætter opvaskemaskinen i gang og spritter borde af.

Godt match

Det har vist sig at være et ualmindelig godt match at sætte Jonas Christiansen og Hadsund-virksomheden Intelligent Systems sammen.

65 unge med autisme har fået hjælp 65 unge med autisme har fået hjælp fra Mariagerfjord Kommunes AST-team i de fem år, teamet har været i gang.

30 af de 65 har afsluttet forløbet. Cirka 70 procent opnår at blive afklaret til enten fleksjob, uddannelse eller pension.

Smider man beskæftigelsesbrillerne, er det en succes, når den unge opnår så meget trivsel, at vedkommende kan fortsætte i den retning, der giver mest mening for vedkommende.

Af dem, som har afsluttet forløbet, har 5 fået førtidspension, 5 er i fleksjob, 7 er i uddannelse og 13 er videre i ”andet”. Det kan være fraflytning, opstart i psykiatrien, andre tilbud mv.

AST-forløbene er lange, og mange af de unge har været tilknyttet i både to og tre år. Men de er også massivt udfordret og har mange nederlag i bagagen, forklarer vejleder Karsten Vejsager Petersen. Kilde: Karsten Vejsager Petersen, virksomheds- og autismekonsulent i AST-teamet i Mariagerfjord Kommune VIS MERE

I dag er Jonas fastansat, og hans drøm er at fortsætte som "usynlig Ninja", til han ikke kan mere, altså til han kan hæve sin folkepension. - Nu hænger vi på dig! driller en smilende Maica Nielsen.

Jonas er en ung mand i 20'erne som har autisme. Han har fået et job på virksomheden Intelligent Systems i Hadsund, formidlet af Mariagerfjord Kommune, som gør en særlig indsats for at hjælpe unge med autisme. Hadsund 13. december 2022 Foto: Martin Damgård

De to parter er blevet koblet sammen af AST-teamet, som er Mariagerfjord Kommunes særlige indsats for unge med autisme. 30 unge er tilknyttet teamet.

De unge lærer at favne deres diagnose og får mulighed for at prøve sig selv af i forskellige praktikforløb og uddannelse.

Jonas er en af dem, der er faldet virkelig godt i hak på det lokale arbejdsmarked. Han har i den grad mødt forståelse og fleksibilitet hos arbejdsgiveren.

- Jeg fungerer bedst med at lave en time med opgaver, før jeg bliver bedt om noget, fortæller Jonas, som derfor har fået en aftale med Maica Nielsen om, at det er hende og kun hende, de ansatte skal gå til, hvis der er en ekstra opgave, som ligger ud over Jonas' faste rutiner.

En af de første dage på sin nye arbejdsplads præsenterede Jonas sig selv på et medarbejdermøde og fortalte sine kolleger, hvad man skal vide om Aspergers.

Drop paraderne

Maica Nielsen slår fast, at der ikke er grund til at have paraderne oppe, når nogen siger autisme.

Hun kan kun anbefale andre virksomheder at sætte sig ind i, hvad det indebærer at have et ungt menneske som Jonas ansat. Hun synes, det er ren win-win at have fået ham inden for på Havnevej 11.

Maica Nielsen, leder af HR og administration i Intelligent Systems, roser Jonas for at gribe mange opgaver og "feje vejen" for udviklerne, så de kan koncentrere sig om deres arbejde. Foto: Martin Damgård

- Det handler om at se på mennesket. Vi har brugt tid på at finde ud af, hvem Jonas er. Vi spørger nysgerrigt ind til, hvordan vi kan komme Jonas i møde.

- Succeshistorien er, at vi har bygget på og bygget på, og at Jonas kan være selvkørende, når vi har aftalt nogle ting, fortæller Maica Nielsen.

Karsten Vejsager Petersen fra AST-teamet hos Mariagerfjord Kommune har været med på sidelinjen, både med generelle betragtninger om at være ung med autisme og med sparring til Maica Nielsen.

- Unge med autisme skal bruge længere tid på opgaverne. Men når de først har fået opbygget rutinerne, kan vi skabe så meget værdi for virksomheden, at der bliver tale om en ansættelse, siger Karsten Vejsager.

Jonas sørger for, at køleskabet er fyldt og en række andre praktiske opgaver. Foto: Martin Damgård

Høretelefoner på

En af de udfordringer, der følger med Jonas' Aspergers-diagnose, er at han har svært ved at abstrahere fra småsnak. Derfor går Jonas ind imellem med høretelefoner, der er gode til at reducere støj.

- Du hører alle lyde med lige høj styrke. Du fortalte det så fint, at du skulle have hovedet i alle 20 samtaler omkring dig, når du sad på cafe. Du var helt udkørt bagefter, nævner Karsten Vejsager Petersen.

Et andet særkende for mennesker som Jonas er, at de har problemer med at forstå ting, der "ligger mellem linjerne". Jonas forklarer det selv sådan her:

- Vi kan have svært ved at forstå, hvad folk føler, og vi har det svært med sarkasme. Hvis vi får fortalt noget, skal det være bogstavelig talt.

Da Jonas for eksempel blev bedt om at sortere kvitteringer fra ansatte, som havde været på ude at rejse, ordnede han sedlerne i bunker efter hvilke butikker, de var brugt i, i stedet for efter dato.

Andre - dem med neurotypiske hjerner - ville nok bare have startet med at sortere efter dato uden at tænke videre over det, funderer Jonas Christiansen.

Neurotypisk er et ord, Jonas Christiansen godt kan lide. Det gør nemlig, at man kan slippe for at bruge ordet "normal", når man snakker om folk, der ikke har diagnoser.

Jonas har sorteret kablerne, så udviklerne hos Intelligent Systems nemt kan finde det, de skal bruge. Foto: Martin Damgård

Både Karsten Vejsager Petersen og Maica Nielsen kan nikke genkendende til, at Jonas lever sit liv i særlige systemer.

- Da vi øgede din arbejdstid med en time hver dag, fik du svært ved at fokusere på opgaverne og gik som i en tåge.

- Vi kunne se, at du var en helt anden Jonas. Derfor kom du hurtigt tilbage til tre timer om dagen igen, fortæller Karsten Vejsager Petersen.

Han synes, det har været sjovt at følge Jonas' udvikling. Jonas færdes nu så hjemmevant i virksomheden, at han finder kreative løsninger på små hverdagsproblemer.

- Jonas kom op med den geniale ide at sætte en magnetstribe på opvaskemaskinen, så man ved, at servicet er beskidt, nævner Karsten Vejsager Petersen.

Intelligent Systems i Hadsund Intelligent Systems A/S er en softwarevirksomhed, som har hovedsæde på Havnevej 11 i Hadsund.

De har ekspertise indenfor softwareudvikling til automatiserede logistikløsninger, f.eks. til bagagesortering i lufthavne, fuldautomatiske lager- og distributionscentre og automatiseret logistik til hospitaler.

Intelligent Systems A/S blev grundlagt i 2006 af Niki Nicolas Grigoriou og Frank Sørensen som et privatejet aktieselskab. Virksomheden er fortsat ejet af de to grundlæggere.

I november 2021 blev Torsten Bielefeldt Schlägelberger ansat som COO og trådte ind i direktionen.

Virksomheden tæller i dag mere end 45 fuldtidsansatte og flere freelancere. VIS MERE

Jonas har haft et praktikforløb, der var længere end de flestes, nemlig i alt tre år. Coronaen og den lange periode med hjemmearbejde gjorde, at det trak i langdrag.

- Det tager lidt tid til at starte med, men når rammerne først er der, bliver det lettere for begge parter. Man har nogle skabeloner, som skal fyldes ud og ved, hvad man møder ind til, siger Jonas.

I dag kan den 28-årige nordjyde med bopæl i Hadsund slet ikke forestille sig en hverdag, hvor han ikke er Ninja hos Intelligent Systems.

- Det giver mig noget at stå op til og struktur på min hverdag. Under coronaen var det eneste, jeg tænkte: "Hvornår åbner de igen?" fortæller Jonas Christiansen.

Tolker mellem autister og de andre

Hanne Fucks er pædagogisk vejleder i Mariagerfjord Kommune med speciale i autisme. Hun ser sig selv som en tolk, der oversætter mellem autismetænkning og almindelig tænkning.

Hanne Fucks ser sig selv som tolk, der tolker mellem autismetænkning og almindelig tænkning. Privatfoto

- Ofte starter de unge med at være meget ængstelige. De har opgivet troen på, at de kan bruges til noget. Vi tager udgangspunkt i deres personlige historie.

- Sammen finder vi vejen, så de kan komme ud og bruge deres styrker og være til nytte. Ingen kan jo være tjent med at være på kontanthjælp hele livet.

- Der er heldigvis mange, som det lykkes for at få et rigtigt arbejde, et hus og en bil som alle andre, fortæller Hanne Fucks.