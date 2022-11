Julemandens værksted: 750 gaver skal pakkes ind og være klar til uddeling

MOSEBY:Der hersker travlhed på den gamle skole i Moseby, og fornemmelsen af at befinde sig midt i "Julemandens Værksted" indtræffer, når man træder ind i den afdeling, hvor foreningen "Giv en Gave" hører hjemme. I et lokale pakkes gaver ind, i et andet lokale sættes de cellofanindpakkede gaver på hylder, i et tredje bliver der vasket legetøj. Overalt er frivillige, som enten har forladt arbejdsmarkedet, eller som har valgt at bruge tid på en god gerning, i gang.

- I det øjeblik jeg kender datoen for uddelingen, beder jeg om tre feriedage, siger Bodil Olsen, der har været med i foreningen i syv år.

Julen er hjerternes fest, og i Moseby nyder frivillige at glæde andre. Foto: Martin Damgård

For Begina Lassen er det også blevet et "must" at være med til at glæde andre. Ved et tilfælde blev hun en del af det frivillige arbejde. Moderen, May-Britt Lassen, var blevet syg og havde overtalt datteren til at assistere, men det viste sig, at hun ikke ville nøjes med at være moderens dubleant. Nu er hun en fast del af julemandens hjælperkorps.

- Jeg har lavet en aftale med min arbejdsgiver om, at jeg kan holde fri med løn i i forbindelse med julegaveuddelingen, siger Begina Lassen, hvis far, Allan, også er den del af det frivillige arbejde.

Glæden er at glæde andre

Gaveuddelingen startede for 13 år siden, da Henny Gumus' datter, Aysel, kontaktede sin mor med beskeden om, at de var nødt til at indsamle legetøj, fordi der var mange familier, som havde søgt julehjælp, men ikke fik nogen hjælp. Siden er det blevet til foreningen "Giv en Julegave", og antallet af pakker, der skal udleveres, er steget.

- Det er blevet en livsstil, siger Henny Gumus og konstaterer, at behovet for at hjælpe ikke er blevet mindre med årene.

- Vi ved ikke, hvor mange der kommer torsdag, men på grund af den nuværende krise og inflation er behovet for hjælp stigende. Sidste år udleverede vi omkring 600 pakker, og i år pakker vi 750 gavepakker.

Noget af legetøjet trænger til en justering eller en skrue, og her kommer handymand'en Laust ind i billedet. Foto: Martin Damgård

Uddelingen finder sted 24. november fra klokken 14, og det er ikke usædvanligt, at der er forældre allerede fra klokken 10. Der er dog ingen grund til panik, for der er gaver til alle, bedyrer nisserne.

- Alle får udleveret et nummer, og det er ikke sådan, at der er nogle gaver, der er bedre end andre, eller at de bedste gaver ligger først. Vi fylder løbende op, og vi har sørget for kaffe, julebag og mandariner til dem, der venter, siger Merethe Kær Larsen, der blandt andet er den, der søger donationer hjem til foreningen.

Merethe Kær Larsen har haft sin skolegang i Moseby. Hun søger donationer og medvirker på den måde til, at økonomisk trængte familier kan glæde deres børn med en julegave. Foto: Martin Damgård

Indsamlingen af julegaver foregår hele året, og alt legetøj bliver gennemgået, når det bliver indleveret. Kravet er, at det skal være vasket, men er det ikke rent, står et hold frivillige klar til med sæbe og vand. Alle brikkerne i et puslespil tælles op, og bøger bliver gennemgået for at sikre, at der eksempelvis ikke er tegnet i dem. Og nogle gange finder de frivillige glemte effekter i bøgerne.

- I går fandt vi tre en-dollarssedler i en bog, siger May-Britt Lassen med et smil.

Alle bøgerne gennemgås for at sikre, at de er intakte. Foto: Martin Damgård

Henny Gumus fandt på et tidspunkt en Lottokupon i en bog. Den indeholdt dog ingen gevinst, men Henny Gumus gemte kuponen, og i dag er det denne kupons tal, der anvendes, når hun spiller Lotto.

Gode gerninger smitter

De mange ting er delt op i grupper til piger og drenge og efter alder. Hver pakke indeholder både brugte og nye ting, og det hele er pakket ind i cellofan, så man kan se, hvad den indeholder.

Hver pakke indeholder fire til fem gaver, og der er både nye og brugte ting i pakken. Foto: Martin Damgård

Udover muligheden for at aflevere brugt legetøj hos Henny Gumus, vælger et stadig stigende antal at sende et pengebeløb via MobilePay, ligesom foreninger og virksomheder støtter foreningen, så det er muligt at købe nye ting, som kan ledsage de brugte ting.

Henny Gumus (th.) er formanden for den velgørende forening, som uddelte de første pakker for 13 år siden. Foto: Martin Damgård

- Vi forsøger i videst muligt omfang at købe gaverne her i vores lokalområde. Vi nyder nemlig en stor opbakning fra lokalsamfundet, hvor forretningsdrivende blandt andet sponsorerer bespisning til alle frivillige, siger Henny Gumus og glæder sig over, at julenissernes indsats bliver påskønnet.

- Forleden afleverede en kvinde en pose legetøj, og hun havde desuden medbragt en stor pose muffins til os, og det er en gestus, der gør mig glad.