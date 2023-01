Kanita flygtede fra voldelig far - nu kan hun ikke få permanent opholdstilladelse

Kanita, der er født og opvokset i Aalborg, var i flere år udsat for vold af sin far. I 2022 blev faren dømt for volden, og i forbindelse med sagen var Kanita sygemeldt. Men det har nu betydet, at hun har fået afslag på permanent opholdstilladelse, fordi hun har været fraværende fra sin uddannelse. Foto: Martél Andersen