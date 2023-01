Kommune får millioner til at sikre børn og unge med handicap et godt fritidsliv

BRØNDERSLEV:Over de næste tre år skal flere børn og unge med handicap blive en større del af foreningslivet i Brønderslev Kommune.

Det er den klare mission i et nyt projekt, hvor formålet er at øge børnene og de unges livskvalitet og selvværd i hverdagen og samtidig bekæmpe ensomhed og mistrivsel.

På baggrund af internationale forskningsresultater der peger på, at fritidsfællesskaber kan spille en afgørende rolle for børn og unge med handicap, vil Social- og Boligstyrelsen udvikle på en indsats, der skal øge børn og unge med handicaps inklusion i fritidsfællesskaber i Danmark.

Kommunen har således fået bevilget 3,4 millioner kroner til en massiv indsats over de næste tre år for at sikre børn og unge med handicap et godt og indholdsrigt fritidsliv

Efter ansøgning er Brønderslev Kommunes projekt, som bliver et tæt samarbejde mellem kommunen, foreninger og fritidsfællesskaber, blevet udvalgt af Socialstyrelsen. Formålet er at udvikle metoder, der kan udbredes til resten af landet.

- Alle mennesker har ret til et godt og indholdsrigt liv. I særlig grad de børn der i forvejen har udfordringer i livet. Vi er meget glade for, at Socialstyrelsen har valgt, at det er Brønderslev Kommune, der skal gå forrest i kampen mod ensomhed og mistrivsel blandt børn og unge med et kognitivt eller fysisk handicap, siger Bettina Bøcker Kjeldsen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

Bettina Bøcker Kjeldsen er formand for Børne- og Skoleudvalget i Brønderslev Kommune. Arkivfoto: Henrik Louis

Både danske og internationale studier viser, at mennesker med handicap oplever en højere grad af ensomhed og er i større risiko for at blive ekskluderet fra sociale fællesskaber sammenlignet med den øvrige befolkning.

Derfor tror kommunen også på, at lige netop de fællesskaber, man finder i alt fra den lokale håndboldklub, spejderforening eller skakklub, kan være nøglen til et lykkeligere liv.

- Brønderslev Kommune rummer rigtig mange dygtige foreninger og værdifulde fritidsfælleskaber, der skaber en stor glæde og trivsel blandt vores børn og unge. Det skal et handicap ikke stå i vejen for, og derfor glæder vi os til at understøtte nogle af de børn, der har særlige udfordringer i livet, fortæller formand for Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget Steen Søgaard Petersen.

Børnene og de unge er i fokus i projektet, og der vil blive lagt stor vægt på at afdække den enkeltes ønsker, interesser, kompetencer og barrierer for at deltage i et fritidsfællesskab med jævnaldrende.