Kommune vil fyre tre vellidte ledere

MARIAGERFJORD:Mariagerfjord Kommune skal tage afsked med tre vellidte og respekterede ledere.

Det er konsekvensen af byrådets beslutning om, at de nuværende seks dagtilbudsdistrikter lægges sammen til tre - med virkning fra 1. september 2023.

Manøvren sparer Mariagerfjord Kommune for to millioner kroner årligt.

Baggrunden for beslutningen i byrådet er ifølge dagtilbuds- og skolechef Berit Vinther hensynet til kommunens langsigtede økonomi.

Byrådet har sat gang i syv budgetanalyser på udvalgte områder. Dagtilbud er det første, som politikerne har taget stilling til. Det skriver Mariagerfjord Kommune i en pressemeddelelse.

- Man kan ikke sætte en finger på dagstilbudsledernes indsats, men vi må se i øjnene, at økonomien er under pres.

- Vi bliver flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder og allerede i 2026 vil kommunen mangle godt og vel 40 millioner kroner på budgettet.

- Derfor har politikere bedt os om at undersøge, hvordan vi kan finde besparelser på driften uden det rammer vores mindste børns hverdag, siger Berit Vinther i pressemeddelelsen.

Kommunen lægger vægt på, at besparelserne ikke sænker normeringerne i børnehusene eller den nære ledelse blandt børnene. Sammenlægning af mindre børnehuse har heller ikke været på tegnebrættet.

19 børnehuse

Der er 19 børnehuse i Mariagerfjord Kommune med hver sin pædagogiske leder, som har ansvar for den daglige pædagogiske praksis og samarbejdet med forældrene.

Børnehusene hører til seks dagtilbudsdistrikter med hver deres dagtilbudsleder, som ud over ledelse af de pædagogiske ledere har ansvaret for den administrative ledelse; økonomistyring, personale og administration.

Det er tre af disse dagtilbudsledere, som forventeligt bliver ramt af besparelsen, forklarer Berit Vinther.

Sådan stemte byrådet Den nye organisering af dagtilbud i Mariagerfjord Kommune - og deraf følgende afskedigelse af tre ledere - blev godkendt med et knebent flertal på byrådets junimøde.

15 stemte for og 14 stemte imod økonomiudvalgets model, som går ud på, at der i fremtiden er tre områdeledere.

Trine Blaabjerg (S) var inhabil i sagen, fordi hun arbejder som dagtilbudsleder i Mariagerfjord Kommune. I hendes sted var Faketa Leto indkaldt til byrådet.

For økonomiudvalgets anbefaling stemte 15: Leif Skaarup (S), Jens Riise Dalgaard (S), Edin Hajder (S), Mette Binderup (S), Helle Qvist Toft (S), Faketa Leto (S), Jane Grøn (S), Thomas Høj (S), Rikke Fonnesbæk (S), Niels Peter Christoffersen (S), Karen Østergaard (S), Emma Houe Mølgaard (Nye Borgerlige), Peder Larsen (SF), Jørgen Hammer Sørensen (DF) og Malene Ingwersen (Enhedslisten)

Imod stemte 14: Mogens Jespersen (V), Jørgen Pontoppidan (V), Lone Sondrup (V), Per Laursen (V), Jesper Skov Mikkelsen (V), Jan Andersen (V), Niels Erik Poulsen (V), Henrik Sloth (V), Helle Mølgaard (V), Per Kragelund (V), Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Jens-Henrik Kirk (K), Christian Johnson (K) og Laura Holm (K).

Robust økonomi

- Økonomien bliver mere robust, når vi samler børnehusene i større områder. Det betyder blandt andet, at de enkelte børnehuse er mindre følsomme overfor svingende børnetal, fordi flere børnehuse kollektivt bærer områdets økonomi, siger Berit Vinther.

Ifølge dagtilbuds- og skolechefen er der også udsigt til en faglig gevinst.

- De nye dagtilbudsområder giver et større og mere mangfoldigt ledelsesteam. De skaber basis for øget faglig sparring og mulighed for synergi og læring på tværs af børnehusene, siger hun.