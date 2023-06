Læskedrik udsolgt på halvanden time: - Forældrene var sendt i byen fra morgenstunden

HJØRRING:Den eftertragtede læskedrik ''Prime'' er blevet sat til salg hos Føtex i dag, og det har ikke gået stille for sig.

Føtex i Hjørring kunne melde udsolgt efter en time og tyve minutter på trods af deres varelager på en europapalle, fortæller varechefen, Morten Kjær.

- De stod allerede i kø fra morgenstunden. Det var skide sjovt at se fordelingen af kunderne. De var enten helt unge eller forældre. Forældrene var simpelthen sendt i byen for at købe læskedrik, griner Morten Kjær og fortæller videre:

- Og så løb de jo lige i rumpen af hinanden, da vi åbnede. De var selvfølgelig stolte, da de fik fat på dem, og pengene passede jo hjemmefra.

Det er ikke ofte, at varehuschefen oplever sådan en stemning omkring deres varer, men han har alligevel prøvet noget lignende, da en trend på videotjenesten TikTok omkring bestemte pyjamasbukser medførte ekstraordinær interesse.

- Jeg forstår det jo ikke. Men det er sjovt at være med til, siger Morten Kjær.

Internetpersonligheder

Prime er en eftertragtet læskedrik, hvis tiltrækkende kraft primært skyldes personlighederne bag produktet.

Internetpersonlighederne Logan Paul fra USA og KSI fra England står nemlig bag det - eller de er i hvert fald ansigtet udadtil.

De kan tilsammen prale af en kombineret følgerskare på mere end 100 millioner på tværs af de sociale medier.

Prime kommer også til at blive solgt hos Netto, Bilka og Circle K. Da Nordjyske kontaktede Netto, havde de allerede forberedt sig på, at mange personer ringer for at høre omkring læskedrikken.

Det lød nemlig fra et autosvar i røret, at de endnu ikke har fået forsyningerne ind.