Sådan er Sandra blevet hjulpet videre - men der er flere hjemløse, end du tror

HJØRRING:Da vi møder 22-årige Sandra er hun smilende, veltalende og et godt sted i livet. Og med klare holdninger til, hvordan kommuner kan hjælpe unge i hjemløshed videre i tilværelsen.

Og det ved hun en hel del om - for hun har selv haft brug for netop den hjælp.

Vi springer et par år tilbage i tiden, hvor Sandras situation var en ganske anden.

Dengang flyttede hun til Sindal med håbet om at skabe et familieliv med kæreste og kommende barn.

Virkeligheden blev dog en anden, da de i stedet endte med at gå fra hinanden og gravide Sandra blev indlagt på psykiatrisk afdeling.

Da Sandra blev udskrevet, stod hun alene - uden kæreste og barn, men med et hus og en husleje som hun ikke kunne betale.

Og således røg hun ind under den kommunale kategori "i hjemløshed eller i risiko for at ende i hjemløshed".

Men så mødte hun Hanna Wennerwald fra Projekt Hjem, og det blev starten på en ny tilværelse. Som vi vender tilbage til.

Langt flere unge hjemløse

For denne historie indeholder to nyheder.

For det første har man fundet ud af, at der er langt flere unge i hjemløshed i Hjørring Kommune end man troede, og for det andet har man fundet en rigtig god måde at hjælpe de unge - her defineret som 18-30 årige - videre på.

Rikke Hoff er leder af udsatte-området i Hjørring Kommune. Her fra en temadag om unge i hjemløshed, der blev holdt i Vrå forrige uge. Foto: Bente Poder

Hjørring Kommune har nemlig siden 2019 arbejdet med at reducere antallet af unge i hjemløshed. Det er sket i samarbejde med Socialstyrelsen og konsulent- og rådgivningsvirksomheden Trancit.

- Vi havde også lige ansat en hjemløse-koordinator, så det hang godt i tråd med det. Og vi havde også en fornemmelse af, at en del unge faktisk gik under vores radar, fortæller Rikke Hoff, som er leder af udsatte-området i Hjørring Kommune.

Selve "Projekt Hjem" er altså et tilbud i Hjørring Kommune, der sigter mod at opspore og hjælpe unge, som enten er, eller er tæt på at blive, hjemløse.

Og noget af det, som har overrasket, er hvor mange unge, som egentlig er inden for den målgruppe "Projekt Hjem" sigter efter.

- Vi er blevet ret overrasket over, hvor mange unge vi er kommet i kontakt med. Vi havde nok gættet på en 40 stykker, men vi har haft 104 igennem, fortæller Rikke Hoff.

73 unge i permanent bolig

En ting er, at man fandt langt flere unge i hjemløshed, end man havde troet. En anden er så, at man også har haft succes med at hjælpe de unge.

- Det tyder på, at vi i "Projekt Hjem" har fundet en metode, som hurtigere kan få identificeret de unge i kritiske boligsituationer, hjulpet dem i en permanent bolig og hurtigt få igangsat en intensiv støtte, så de kan komme videre i deres ungeliv. Det fortæller Iben Nielsen, der er projektleder fra Trancit.

Projekter har i skrivende stund hjulpet 73 unge i en permanent bolig og de unge har opnået boligen indenfor 2,2 måned i gennemsnit.

Iben Nielsen er projektleder fra Trancit. Foto: Bente Poder

Projekt Hjem Projekt Hjem er udviklet af Trancit og Hjørring Kommune i fællesskab, og er delvist finansieret af Socialstyrelsen.

Formålet med projektet er at reducere antallet af unge hjemløse i Hjørring Kommune. Projektet har været i gang siden oktober 2019

Projektet drives af et hjemløseteam bestående af en hjemløsekoordinator, en boligkoordinator og en støttekoordinator samt en projektleder.

Målgruppen for projektet er unge i hjemløshed i alderen 18–30 år. Den gennemsnitlige alder for de unge, som har været tilknyttet, er 22 år.

Hjemløshed defineres i projektet (af Socialstyrelsen) som unge, der ikke disponerer over egen bolig eller værelse, men som er henvist til midlertidige boalternativer, eller som bor midlertidigt, uden kontrakt hos familie, venner og bekendte.

Udgangspunktet for indsatsen er Housing First-tilgangen, hvor hurtig stabilisering af de unges boligsituation er grundlaget for, at de unge med individuelt tilrettelagt støtte kan arbejde med deres andre problemstillinger.

Indsatsen er kombineret med en systematisk overvågning af relevante boliger til de unge. Trancit VIS MERE

Men hvad er en ung i hjemløshed egentlig?

Det er nemlig ikke nødvendigvis det billede, som nok dukker op i manges hoveder, når snakken falder på hjemløse, der er det rigtige.

For det er ikke sådan, at der ligger unge hjemløse rundt omkring i bybilledet og sover under broer eller i parker. Det er i hvert fald meget få procent af den samlede flok.

Det handler langt mere om for eksempel såkaldte sofasurfere, altså unge, der bor uden kontrakt hos venner eller unge, som er tæt på at blive sat ud af den bolig, de bor i nu.

De unge hjemløse Sofasurfere: 39 %

I risiko for udsættelse af bolig: 21 %

Forsorgshjem: 11 %

Bor hos forældre i ustabil boligsituation: 9 %

Hospital/behandlingstilbud: 5 %

Fængsel: 4 %

Udslusningsbolig: 4 %

Funktionel hjemløs: 3 %

Gade hjemløs: 3 %

Andet: 1 % Trancit VIS MERE

Kritisk boligsituation

Og det leder os tilbage til Sandra.

For da hun havde brug for hjælp, betragtede hun bestemt ikke sig selv som decideret hjemløs.

- Jeg var jo et svært sted i livet dengang, og brød mig ikke om også at skulle kaldes hjemløs. Jeg vil hellere kalde det for kritisk boligsituation, fortæller Sandra med et smil.

Og pointerer en vigtig ting i forhold til kommunes arbejde:

- Da jeg var indlagt bekymrede jeg mig jo om, hvad jeg skulle stille op, når jeg blev udskrevet. Så stod jeg her alene, og kunne ikke betale min husleje.

Hun havde nemlig ikke kendskab til den mulighed for støtte, som "Projekt Hjem" tilbyder.

- Så derfor er det rigtig, rigtig vigtigt at I kommer ud der, hvor de unge er. Og det er vigtigt, at det er let for de unge at vide, hvor de skal henvende sig, når de havner i en kritisk situation.

Unge i Projekt Hjem I perioden 1.november 2019 til 20. juni 2022:

104 unge er afsluttet i perioden.

Gennemsnitsalder: 22 år

Kvinder: 45 procent

Mænd: 55 procent

De har i gennemsnit modtaget Housing First indsatsen i 161 dage.

Støtten er iværksat 7 dage efter henvendelse til Hjørring Kommune.

Boligen er opnået efter 67 dage fra henvendelse for de 73 unge som endte i en permanent bolig. Trancit VIS MERE

Og her er en forkortet historie om, hvordan fik Sandra selv hjælp:

Da Sandra er under indlæggelse, kommer hun første gang i kontakt med Hanna Wennerwald fra Projekt Hjem.

Sammen får de skabt overblik over Sandras boligsituation, og Hanna hjælper med at ansøge om boligindskudslån og at finde en midlertidig boligløsning frem til indflytning i et permanent lejemål.

- Da Hanna kom ind i mit liv, der tænkte jeg: Jeg magter ingenting. Men så begyndte det at ændre sig. Der var måske nogle ting, som jeg godt kunne alligevel, fortæller Sandra.

Hanna Wennerwald fra Projekt Hjem hjalp Sandra meget, da hun stod i en rigtig svær situation. Foto: Bente Poder

I dag har hun fået skabt sig et nyt hjem med sine kæledyr. Nogle dage kan Sandra dog stadig opleve, at det kan svært at finde motivationen på egen hånd, og så kontakter hun Hanna:

- Hvis jeg ikke havde haft Hanna, så ved jeg ikke, hvor jeg havde været i dag. Så tror jeg stadig, at min situation var ret kompliceret. Jeg var i hvert fald ikke kommet så hurtigt op på hesten igen, erklærer Sandra.

Projektet fortsætter

Projekt Hjem var egentlig sat til at slutte ved årets udgang, men ved det nyligt indgåede budgetforlig i Hjørring Kommune er der afsat penge til at det fortsætter hele 2023 med.

Projektet har delvis været finansieret af Socialstyrelsens “Ung Under Eget Tag” pulje med 2,1 millioner kroner, og projektet har vist gode resultater og er med til at understøtte, at en stor del af kommunens hjemløse, eller unge i risiko for at blive hjemløse, er kommet i egen bolig og i gang med uddannelse og job. Forligskredsen er enige om at afsætte 1,25 millioner kroner til videreførelse af “Projekt Hjem” i 2023, kan man læse i budgetforliget.

I forbindelse med budgetprocessen for budget 2024 skal der tages stilling til projektets fortsatte drift.