Lars deler privat julehjælp ud til udsatte familier: - Vi mangler sgu ikke noget

AALBORG:- Vi får jo mad på bordet hver dag, vi har tag over hovedet ... Vi mangler sgu ikke noget. Det er der virkelig mange andre, der gør.

- Men det er jo ikke alle velstillede, der tænker som du gør.

- Det burde de gøre.

Ordene falder kontant. For Lars Winther er det indlysende, at han bør hjælpe, der hvor han kan.

Det forsøger han at gøre, når han hvert år uddeler Wintherhjælp til udsatte familier i Nordjylland. Det er hans eget private julehjælps-initiativ, som han har drevet med sin kone Rie siden 2018.

De begyndte egentlig med at være engageret i at dele julehjælp ud, da de i 2012 blev frivillige for Julehjælpen.dk, en forening der hjælper økonomisk trængte familier op til jul. Winther-parret blev mere og mere engageret i det frivillige arbejde, og det kulminerede med hans 50-års fødselsdag i 2017. På flere måder.

- Jeg bad alle gæsterne til min fødselsdag om at donere deres gaver til Julehjælpen. Problemet var bare, at formanden for Julehjælpen rendte med hele kassen. Så alle de penge, der blev doneret, stjal han. Han var rendt med 600.000 kroner, fortæller Lars Winther.

- Når det er penge til socialt udsatte, så bliver jeg endnu mere tosset.

Lars Winther og hans kone endte med at køre ud med Julehjælpen i 2017 alligevel. Men i januar 2018 sad de og tænkte over, hvad de så skulle gøre nu. "Vi kan jo ikke være med i en organisation, hvor der sker sådan noget," sagde de til hinanden.

De var ikke i tvivl om, at de skulle fortsætte med at hjælpe de hårdt trængte familier. I det hele taget ligger det dem ikke fjernt at hjælpe dem, der har det sværest.

- Vi har sponsorbørn i Togo og Congo. Vi donerer til Børns Vilkår. Det er noget forfærdeligt noget, at de ikke har kapacitet til altid at tage telefonen, når børn ringer ind, fordi de har det dårligt. Det er så urimeligt, siger Lars Winther.

Wintherhjælpen

Der i januar 2018 fandt parret ret hurtigt frem til, at de måtte skabe deres egen julehjælp. Med deres efternavn var der kun ét passende navn.

Wintherhjælpen.

I 2018 hjalp de 40-50 familier i Nordjylland. Siden er tallet bare steget og steget, og i år kommer de ud og deler en julepakke ud til knap 150 familier.

- Jeg har altid betalt det hele selv, men vi er begyndt at få sponsorater på. Min gode nabo mente ikke, det kunne være rimeligt, at jeg skulle bruge sindssygt mange penge og meget tid på at koordinere det hele. Så han er begyndt at hjælpe med at skaffe sponsorater. Og dem har vi faktisk fået ret mange af.

I år kommer modtagerne af Lars Winthers julehjælp til at modtage eksempelvis billetter til ishockey og håndbold og gavekort til Normal.

- Det er fint nok, at vi kommer og hjælper dem med noget mad og ting og sager, siger Lars Winther.

- Men for nogle år siden kom jeg til at tænke på de her børn. De har aldrig mulighed for at sige til deres kammerater, at de lige giver en tur i ishockey-hallen. De får ellers aldrig mulighed for det. Aldrig, siger han og holder en lang pause.

- Men det kan de nu. Så det er godt.

Følelserne ligger altid og bobler lige under overfladen, når Lars Winther taler om børnene i de hårdt trængte familier, han hjælper.

- Man hører om så meget dårligdom. Og der er virkelig ting i vores samfund, der ikke fungerer. Der er mennesker, der bliver tabt på gulvet, som måske ikke rigtig har ressourcer til at komme ind og få noget hjælp og noget støtte. Jeg synes simpelthen, det er så forkert. Det er nok især børnene, jeg tænker på, når jeg gør det her.

- Førhen købte vi vores varer i Føtex, men Føtex mangler ikke noget. Så vi er begyndt at købe ind til vores kurve hos købmanden i Langholt. De små købmænd er pressede, så vi forsøger også at hjælpe den vej rundt, fortæller Lars Winther. Foto: Claus Søndberg

Løber i familien

Han tøver lidt, da han skal forsøge at forklare, hvor indignationen og behovet for at gøre noget egentlig kommer fra.

- Jeg ved det ikke. Måske stammer det helt tilbage fra min far. Vi havde ikke ret meget at gøre med i min barndom, men han havde altid overskud til at hjælpe nogen. Han var selvstændig vognmand, og var eneforsørger til otte personer, fortæller Lars Winther.

- Men der var altid plads til nogen, der lige manglede lidt. Måske er det ham, der har plantet det i mig. Man skal aldrig se ned på folk. Man skal altid prøve at se, om man kan gøre noget godt for dem. Det er nok det, det bunder i.

Familien Winther består ud over Lars og hans kone Rie af deres tre børn på 21, 19 og 13. Hvor nogle forældre drømmer om at give familievirksomheden videre til børnene, så drømmer Lars Winther om noget andet.

- Mine to store børn kører også med ud, når vi uddeler hjælpen. På et tidspunkt er jeg her jo ikke mere, og så skal de overtage det og køre det videre, siger han. Man sporer en smule stolthed i stemmen.

- Vi har altid forsøgt at åbne deres øjne for, at der er folk, der lever på andre måder. At man skal prøve at se og møde mennesker, der hvor de er. At der er folk, der har det dårligere end os. Hvor det ikke er vigtigt, om man har en iPad eller om der er wi-fi. Det handler simpelthen om at få mad på bordet.

I 2015 var familien på jordomrejse i 99 dage. Forældrene bad børnene om at leve på den måde, som man gør, der hvor de var. De skulle spise den mad, der var. De skulle indgå i kulturen.

- Der fik de virkelig øjnene op for, at der er mennesker, der har det væsentligt dårligere, end vi selv har.

Wintherhjælpen fylder meget i familien, hvor både hustruen Rie og de to ældste børn hjælper til. Drømmen er, at børnene overtager, når Lars ikke er her mere. Foto: Claus Søndberg

Baseret på tillid

Modtagerne af julehjælpen kan finde frem til Lars Winthers tilbud via en hjemmeside. Han havde et samarbejde med Aalborg Kommune, hvor de hjalp ham med at komme i kontakt med udsatte familier, der kunne have gavn af hans hjælp.

Men det vil de efter Lars Winthers udsagn ikke være med til længere, da det er for omfangsrigt og ressourcekrævende.

- Men de kan nok finde ud af at bygge en havnefront til en milliard, konstaterer han tørt.

Førhen købte vi vores varer i Føtex, men Føtex mangler ikke noget. Så vi er begyndt at købe ind til vores kurve hos købmanden i Langholt. De små købmænd er pressede, så vi forsøger også at hjælpe den vej rundt. Lars Winther

Han har et samarbejde med De Frivilliges Hus, hvor de hjælper de helt socialt udsatte med at lave ansøgninger. Der er også nogle af hans venner, der hjælper med at dele ud, der er socialrådgivere - de ved, hvor de virkeligt udsatte familier findes. Der er også et samarbejde med Mødrehjælpen.

- Hvad er kriterierne for at få hjælp? Hvad pejler I efter?

- Familien skal have børn. Alle børn har ret til en god jul. Vi beder dem om at skrive en kort beskrivelse af deres situation. Der er ikke noget med, at vi skal have lønseddel eller bevis for overførselsindkomst. Det er fuldstændig baseret på tillid. Vi stoler på det, de skriver. Det er måske én ud af 100, der snyder os. Så vi rammer, dem vi skal, fortæller Lars Winther.

Bump på vejen

Nok vokser Lars Winther private julehjælp år efter år, men det har ikke været uden bump på vejen. I 2020 bragte de ikke ud på grund af en rystende oplevelse i hjemmet.

25. september vågnede Lars Winther klokken to om natten på grund af larm fra haven. Da han kiggede ud af vinduet, stod der en mand og trampede en anden mand i hovedet. Han var på stoffer, fandt de ud af efterfølgende.

- Jeg råbte, at de skulle skride ud af min have. Han gik fuldstændig amok. Han truede med at voldtage min kone og slå hende ihjel. Han truede med at slå mine børn ihjel. Når han så var færdig med alt det, så ville han slå mig ihjel, fortæller Lars Winther om den rystende oplevelse.

- Vi var en tre stykker, der fik ham ned at ligge, og vi fik fat i politiet. Alt var raseret udenfor. Han smed havemøbler igennem ruderne. Der var blod over det hele, for han var faldet igennem en rude og havde skåret sine hænder op. Det lignede et slagterhus. Det var ikke godt.

Der gik et par dage efter den voldsomme nat, hvor Lars Winther tænkte, at det nok skulle gå det hele. Der skulle bare ryddes op i haven.

- Men så kunne jeg godt mærke, at der skete noget. Man kan blive slået ihjel, tænkte jeg. Jeg gik til psykolog i et halvt år for at komme over det. Min kone gik til psykolog. Mine børn gik til psykolog.

Lars Winther og hans kone går som regel i gang med arbejdet med julehjælp omkring 1. september. Så de var lige kommet i gang, da overfaldet sket, men de kunne hurtigt se, at det ikke ville gå.

- Vi skulle have styr på os selv først. Der var sgu ikke noget overskud. Vores børn var ikke udenfor en dør i et halvt år. De turde ikke. Det var skrækkeligt.

Så der blev ikke nogen Winther-hjælp i 2020.

Der har været bump på vejen med overfald i hjemmet og sygdomsforløb. Men Lars Winther fortsætter ufortrødent. Foto: Claus Søndberg

I år var der endnu et bump på vejen i Lars Winthers liv. Han havde mistanke om, at han havde kræft i leveren. Så han var igennem et kræftpakkeforløb, hvor han efter tre uger fik endeligt svar: Han havde ikke kræft, men Crohns sygdom, en betændelsestilstand i tarmen.

- Det var heller ikke noget ved for nu at sige det på jysk. Men det lever jeg med. Det skal vi nok få styr på, siger han.

Der skal mere til at slå vendelboen ud af kurs. Men oplevelserne sætter sig alligevel spor, så i år har Lars Winther og hans kone fået hjælp af nogle venner til at læse alle ansøgninger igennem.

- Der er meget at læse, og der er nogle frygtelige historier iblandt. Det kan være hårdt.

Drømmer om mere

Han vender tilbage til familiens jordomrejse på 99 dage.

- Når man rejser rundt i verden, ser man, hvordan folk kan leve på gaden og i skraldespande. Så kommer man hjem, går på Facebook og ser folk klage over naboen, hvor hækken er to centimeter for høj. Så tænker jeg "Hold nu jeres kæft". Der er nogen, der ligger og dør på gaden ude i verden. Så går vi pylrer over højden på et hegn eller hvad det nu er, folk de brokker sig over, siger Lars Winther og udtrykker sig med lidt flere bandeord, end journalisten giver plads til her.

- Sådan nogle fuldstændig irrelevante ting. Der er folk lige her i Nordjylland og Aalborg, der har det helt vildt hårdt og dårligt.

Og det er dem, der får Lars Winther til at fortsætte sit arbejde - på trods af alle de bump, der kommer på hans vej. Næste år starter de op med at køre i Thy, hvor de får mange ansøgninger fra. Så kommer de til at dække hele Nordjylland. Der er venner, der kører ud med Wintherhjælp i Esbjerg og Odder.

- Jeg har en drøm om, at vi i løbet af nogle år kan hjælpe 3-400 familier. Der er jo rigtig, rigtig mange, vi bliver nødt til at sige nej til. I år måtte vi stoppe for ansøgningerne meget tidligt. Det stak helt af. På en måned fik vi 400 ansøgninger.

Der er rigeligt med venner og bekendte, der vil hjælpe med at køre, men pengene og sponsoraterne skal også følge med. Lars Winther er dog fortrøstningsfuld.

- Vi skal nok få lavet det lidt større, så vi kan hjælpe nogle flere.