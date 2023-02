Line er ikke vant til ros, men så tog tirsdagen en uventet drejning

SÆBY:Det sker ikke hver dag, at Line Degn får ros for sit arbejde.

Hun sidder som koordinator hos hjemmeplejen i Sæby, og holder blandt andet styr på hjemmehjælpernes køreplaner.

- Og her er jeg ikke vant til at få overdrevet meget ros, siger hun - men med glæde i stemmen.

Tirsdag var nemlig en anderledes dag på kontoret.

For om formiddagen troppede 77-årige Arne Pilgaard op med både en bækkenstol og en stor buket blomster.

- Hun fortjener simpelthen den største gang ros, for det hun har gjort for mig. Også fordi, det jo egentlig ikke var hendes opgave, fortæller Arne.

Som for tre uger siden fik en ny hofte.

Den fik han lavet på et privathospital, og her fik han ikke hjælpemidler med hjem efterfølgende. Og det er her humlen i historien ligger.

- Mit ene ben blev forlænget en centimeter, og det sammen med operationen gjorde, at jeg havde problemer med at sidde på toilettet.

- Jeg havde fået noget medicin med, som holdt smerterne væk den første uge, men da det slap op, var det helt galt, fortæller Arne Pilgaard.

Frustreret kæreste i røret

Så han ringede sammen med kæresten til kommunens hjælpemiddelcenter.

- Men uheldigvis holder de lukket onsdag. Og det var netop onsdag, jeg havde brug for hjælp. Så min kæreste foreslog, at vi skulle prøve hjemmeplejen, selvom det jo egentlig ikke sorterer under dem, siger Arne.

Arne Pilgaard kunne tirsdag aflevere både bækkenstol og buket hos hjemmeplejen i Sæby. Foto: Bente Poder

- Jeg kan godt huske, at telefonen ringede for 14 dage siden med en meget frustreret kæreste i røret. Vi har et nøddepot i kælderen, og der fandt jeg en bækkenstol som de kom og hentede. Godt nok en ældre stol, men den virkede, supplerer Line Degn.

Så tænkte hun ikke videre over det, før det blev tirsdag og Arne og kæreste kom for at aflevere stolen tilbage.

Sammen med buketten.

- Jeg synes hun fortjener den ros. Det har hun i hvert fald fortjent for den hjælp, som betyder rigtig meget for mig. Og jeg tror, at hun blev ret rørt for den lille tanke, fortæller Arne Pilgaard.

Og det har han ret i.

- Jeg var jo noget uforberedt på, at de kom og takkede på den måde. Det føltes lidt vildt, for jeg er ikke vant til at blive rost og anerkendt på den måde. Så det blev hurtigt en rigtig dejlig tirsdag, runder Line Degn af.