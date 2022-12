Markante stigninger i ansøgere til julehjælp - én ting glæder dog organisationerne bag

AALBORG:De organisationer, der uddeler julehjælp til trængte familier, oplever store stigninger i ansøgningerne i år.

Og det er der én altoverskyggende årsag til:

Det er blevet dyrere at være dansker. Med rekordhøj inflation og stigning i el- og varmepriser får flere og flere familier svært ved at få enderne til at mødes. Det mærker en organisation som Frelsens Hær.

På landsplan har de modtaget 40 procent flere ansøgninger sammenlignet med sidste år. 15.801 har ansøgt i år, hvilket er 4.528 flere end sidste år. Det er præcist samme billede, der gør sig gældende, hvis man zoomer ind mere lokalt.

I Aalborg opererer Frelsens Hær med to zoner, hvor man til sammen har modtaget 940 ansøgninger.

- I Aalborg 1 står vi til at skulle hjælpe 380 ansøgere. Det er 40 procent flere end sidste år, siger Kurt Skjønnemann Pedersen, der er major i Frelsens Hær Aalborg.

- Det er virkelig en markant stigning. Den kommer på grund af den finansielle uro, der er. Folk er hårdt spændt for. Rigtig mange skriver til os, at de har fået en efterregning. Vi har flere ansøgere, der sidder i egen bolig, som simpelthen ikke kan få tingene til at hænge sammen.

Inflationen gør, at Frelsens Hær også har sat beløbene på julehjælpen op. Familierne får gavekort at handle ind for. Hvis de fik 1000 kroner sidste år, får de 1100 kroner i år.

- Alle vores satser er blevet sat minimum 10 procent op. Sidste år gav vi enlige 400 kroner, der var sat ned fra 500 kroner fra året før. De får 600 kroner i år, forklarer Kurt Skjønnemann Pedersen.

At det bliver dyrere for Frelsens Hær at lave julehjælp, kommer dog ikke til at ramme antallet af familier, de kan hjælpe. Der må bare samles flere penge ind.

- Vi kommer ikke til at sige nej til nogen, fordi vi mangler penge. Vi kommer kun til at sige nej til ansøgere, der ikke lever op til ansøgningskriterierne. Det er i øvrigt udelukkende økonomiske præmisser, vi vurderer på. Vi går ikke op i, hvordan folk fejrer jul.

Stigende tendens

Hos Dansk Folkehjælp oplever man også en markant stigning i antallet af ansøgere. I år har man modtaget 18.796 ansøgninger på landsplan. Det er en stigning på over 11 procent i forhold til sidste år. Dermed fortsætter den opadgående tendens. Ser man på tallene fra 2017, modtog Dansk Folkehjælp 14.084 ansøgninger.

Zoomer man ind regionalt, har man i Nordjylland modtaget 2126 ansøgninger i år mod 1906 sidste år.

- Stigningen på både regionalt og nationalt niveau fortæller jo en historie om, at der er et øget behov for hjælp i befolkningen, siger konstitueret generalsekretær Peder Thorning.

- Varme og mad er noget af det, der er allersværest at skrue ned på. Så når du har et meget lille rådighedsbeløb, og prisstigningerne så især er kommet på de to parametre, så rammer det mange hårdt.

Hos Dansk Folkehjælp har man ikke sat beløbene op som følge af inflationen.

- Vi har fastholdt det beløb på 1800 kroner, som er den samlede værdi af de gavekort, vi giver. Sidste år satte vi nemlig beløbet op fra 1500 kroner. Skulle vi så have inflationsreguleret yderligere? Det gør vi ikke, for vi synes, det med stigningen sidste år har et passende niveau.

- Omvendt kan man også spørge, om vi skulle sætte beløbet ned, så vi kunne hjælpe flere. Men der ender vi ved samme konklusion, at vi synes, det er på et meningsfuldt niveau nu.

Flinke givere

At det rent faktisk kommer til at kunne lade sig gøre for Frelsens Hær at hjælpe de ansøgere, der lever op til kriterierne, med større beløb skyldes en glædelig omstændighed.

- Folk, fonde og firmaer har været rigtig gode til at give i år. Vi var bange for, at folk ville undlade at donere til Frelsens Hær for at spare, hvor det ikke gjorde ondt på dem selv. Men det har de altså ikke gjort. Der kommer virkelig godt ind. Det er dejligt, konstaterer Kurt Skjønnemann Pedersen.

Den samme tendens mærker man hos Dansk Folkehjælp, siger Peder Thorning.

- Vi har oplevet stor gavmildhed fra store virksomheder og fonde i år. Vi har set store donorer, som vi ikke har set før hos os. Så vi er ikke alene om at se behovet for julehjælp.