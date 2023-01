Nick vælter sig i tilbud efter ulykke: Har sagt ja til fire

STRANDBY:"Jeg har fået over 25 tilbud og sagt ja til fire."

Begejstringen vil ingen ende tage for Nick Vejle. For otte og et halvt år siden var han lige ved at dø, da han prøvede at redde to fiskere fra et lastrum fyldt med giftige svovlbrintedampe, og siden har han kæmpet en kamp for at komme tilbage til bare en nogenlunde version af sin gamle hverdag.

Det er han nu kommet et enormt skridt tættere på. Skridtet tager han ved at starte i praktik - ikke bare et sted, men hele fire steder.

- Altså jeg fik at vide, at jeg gerne måtte være flere steder i praktik, og jeg vil gerne prøve at finde ud af, hvad jeg vil, så det tænker jeg, at jeg styrer selv. Det har jeg i hvert fald gjort nu, skriver han til Nordjyske.

Starten har Nick Vejle allerede taget. Onsdag havde han første dag i Frederikshavn Rideklub, torsdag er han i SportsCenter Nord i Frederikshavn, og fredag slutter han sin uge af med både at være hos Tagmaler Kim Bollerup og Sportmaster.

Klare mål

Hele målet for Nick Vejle er at forbedre sin tale. For efter ulykken natten mellem 4. og 5. august 2014 har han haft problemer. I starten havde han besvær med at udtale helt ned til enkle ord, men træning og en vilje af stål har fået ham langt hen ad vejen.

Nu skal de sidste skridt tages, og hans motivation er stor.

- Mit fremtidige mål er at se mine to unger mere. Og så vil jeg også gerne finde en sød og flot tøs, for jeg har det sgu ikke godt med at være alene.

I sin søgning efter et praktiksted var Nick Vejle ikke den mindste smule kræsen. Han ønskede blot, at det kunne være i nærheden af hans hjemstavn, og at han kunne få snakket.

- Først og fremmest håber jeg bare på at møde en masse søde mennesker. Nu har jeg snart siddet hjemme i ni år, og det bliver man sindssyg af, forklarer han.

Tilbage til talepædagog

At komme i praktik er ikke det eneste valg, Nick Vejle har taget. Han skal også tilbage til den talepædagog, som har hjulpet ham meget undervejs.

- Jeg har lavet en aftale om, at jeg begynder hos talepædagog Lene - "strømdamen" - igen om to måneder.

"Strømdamen" Lene er Lene Poulsen, der er hos Aalborg Fysioterapi.

Hende har Nick Vejle tidligere brugt med stor succes, hvor hun har sendt strøm gennem Nick Vejles hals. På den måde hjalp strømmen Nick Vejles hjerne til at huske, hvilke muskler der bliver brugt til at tale og især udtale med.

Sig ”iiiiaaaaa”, opfordrede talepædagog Lene Poulsen i 2018 Nick Vejle til. Foto: Mette Nielsen

Den skæbnesvangre nat

Nick Vejle har kæmpet med stemmen, kroppen og hovedet siden natten mellem 4. og 5. august 2014.

Her arbejdede han som pumpemand på Strandby Havn, da to fiskere kom i nød. De var besvimet i en kutters lastrum på havnen, og den dengang 24-årige Nick Vejle skyndte sig derned for at redde dem.

Men han nåede ikke langt.

For den selvsamme giftige svovlbrintedamp fra skidtfisk, der var på kutteren, og som havde slået de to fiskere ud, slog også Nick Vejle ud.

De giftige dampe endte med at koste de to fiskere, 58-årige Hans Jørgen Hansen fra Strandby og hans 21-årige nevø Morten Christensen fra Strandby, livet.

Nick Vejle kom derfra med livet i behold, men på så mange andre fronter var han sat kilometervis bagud.

Han havde stort set mistet evnen til at tale, og hans bevægelighed var kraftigt nedsat. Han og hans daværende kæreste, Tanja, som er mor til hans to børn, endte med at gå fra hinanden. Og sidst kæmpede Nick en kamp med den arbejdsgiver, han havde, da han arbejdede på kajen i Strandby, Grenaa Lossekompagni.

Arbejdspladsen mente ikke, at de var erstatningsansvarlige for ulykken. Det mente dog både byretten, landsretten og højesteretten i Danmark.

Siden er Nick Vejle blevet tilkendt førtidspension på baggrund af ulykken. Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring vurderede hans erhvervstabsevne til at være 95 procent og hans varige méngrad til at være 65 procent. Men ordningen med at gå hjemme, er ikke noget for ham.

Derfor har han nu ikke kun fået ét, men hele fire praktiksteder.