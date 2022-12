Nu stortrives Magnus endelig: - Jeg er ikke den sure og vrede person, jeg var engang

ASSENS:13-årige Magnus Snerle spiller fodbold på kontrakt. Han elsker fodbold og har altid følt, at han var sindssygt god til det.

Med skolen er det helt anderledes. Magnus har et heftigt temperament. Han har skiftet skole flere gange og oplevet, at de andre børn ikke kunne lide ham, fordi han havde været oppe at slås.

Men nu trives han. Stortrives, faktisk. Og det hænger ikke mindst sammen med, at han har skrevet kontrakt. Det var i efteråret 2022, at han signerede den.

Magnus Snerle har skrevet under på, at han vil lytte til trænerne og behandle de andre godt, både på og uden for banen. Foto: Torben Hansen

- Jeg er ikke den sure og vrede person, jeg var engang, fortæller Magnus, som Nordjyske møder til træning i den lokale hal.

Han og 14 af hans kammerater har én efter én været inde på træner John Skovs kontor og har fået en snak med ham, inden de blev optaget på holdet.

- Jeg har sikret, at de forstod alt det, der står i kontrakten. Vi gik det grundigt igennem. Nu ligger kontrakterne i en plastiklomme på mit kontor med deres underskrifter på, fortæller John Skov.

Ny i Kridthuset

John Skov er ny pædagog i Kridthuset, et specialpædagogisk tilbud i Mariagerfjord Kommune for børn med særlige behov. Deriblandt Magnus Snerle og kammeraterne, der er blevet kontraktspillere.

I sit tidligere job på Randers Specialskole havde John Skov fornøjelsen af at stå for en fodboldworkshop, og så er han foreningsmand om en hals.

Den nye pædagog i Kridthuset, John Skov, har taget initiativ til en fodboldworkshop. Han synes, at alle børn fortjener at opleve sammenholdet på banen, om de har diagnoser eller ej. Foto: Torben Hansen

Han og hans egne børn har fået massevis af gode oplevelser på banen. Oplevelser, som John Skov godt kunne unde alle børn at have - uanset om de har diagnoser eller ej.

Da John Skov begyndte i Kridthuset og fandt ud af, at skolen ikke havde sådan et tilbud, gik han straks i gang med at få stablet en fodboldworkshop på benene.

- Der var heldigvis stor opbakning fra ledelsen, og efter efterårsferien havde vi vores første træning indendørs, fortæller John Skov.

De voksne fra Kridthuset er på banen sammen med de unge spillere, når skolefodboldholdet træner. Foto: Torben Hansen

Lige nu er de "15 friske unge mennesker", som har det til fælles, at de elsker at spille fodbold, og at de accepterer hinandens forskellige evner og udfordringer.

De træner hver mandag fra klokken 12.30-14.

Kontrakten giver dem et fælles udgangspunkt.

- Når det er lidt svært, for eksempel at komme i bad efter en kamp, kan jeg sige: Ifølge kontrakten går du i bad nu, fortæller John Skov.

Fodbold på kontrakt i Kridthuset Børnene på Kridthusets skolefodboldhold skriver under på at:

Vi behandler hinanden godt både på og udenfor banen

Lytter til trænerne

Bakker hinanden op

Taler ordentligt til hinanden

Man har skiftetøj med

Tager et bad efter træning

Hvis du er enig i det og kan skrive under på det er du en del af holdet. Kontrakt til Kridthusets skolefodboldhold VIS MERE

Eleverne i Kridthuset spiller typisk ikke fodbold i deres fritid. Magnus er for eksempel stoppet i den klub, han spillede i, på grund af en "useriøs træner", som favoriserede andre på holdet, fortæller han.

I Kridthuset får alle chancen for at opleve et sportsligt sammenhold, uanset fysisk form og fodbolderfaring. John Skov og hans kolleger bruger meget tid på at tage konflikterne i opløbet.

Børnene fra Kridthuset i Assens elsker at spille fodbold, og at de accepterer hinandens forskellige evner og udfordringer. Alle 15 har underskrevet en kontrakt, der blandt andet handler om, at de vil behandle hinanden godt på og udenfor banen. Assens d. 12. dec 2022 Foto: Torben Hansen

- Når der bliver dømt frispark, og spilleren bliver sendt uden for banen et minut for at køle af, er vi så mange voksne omkring holdet, at der altid er en, som kan tage den snak med vedkommende.

- Den bliver taget med det samme! I klubberne er det min erfaring, at der godt kan gå en uge, før man kan samle op på den slags, fortæller John Skov.

Han løber op og ned ad banen under træningen og giver det, han kalder "sniper-ros" til sine unge spillere - opmuntrende tilråb som "godt taget!"

Træneren oplever, at sammenholdet i en helt anden arena end i klasseværelset smitter positivt af. Det gør en forskel for undervisningen, elevernes motivation og det sociale liv.

- Mine kolleger i Kridthuset, Benny og Rikke, siger: "Det er mega fedt, det I gør", fortæller John Skov om den opbakning, han og fodboldsworkshoppen nyder godt af.

Hvad er Kridthuset? Kridthuset er et specialpædagogisk tilbud om skole og sfo for børn med særlige behov. Børnene er i alderen børnehaveklasse til og med 9. klasse.

Kridthuset ligger på folkeskolen Assens Skole i Mariagerfjord Kommune og deler fysiske rammer med eleverne fra almenskolen.

Kridthuset er opdelt i to afdelinger:

En AKT-afdeling for børn med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer.

En TF-afdeling for børn, der har oplevet tidlig følelsesmæssig frustration.

Alle elever i Kridthuset har brug for en vis grad af forudsigelighed og struktur.

Eleverne undervises i mindre grupper, hvor der tages højde for individuelle behov, så eleven kan føle sig set, hørt og mødt. Pjece om Kridthuset, udarbejdet af Mariagerfjord Kommune VIS MERE

Magnus Snerle synes, det er helt fint, at man skal skrive under på en kontrakt for at spille fodbold i Kridthuset. Det motiverer ham meget.

- Det gør, at jeg fokuserer mere i timerne. Hvis jeg klarer mig dårligt og ikke laver de sider, jeg bliver bedt om, er det ikke sikkert, jeg får lov at spille.

- Man skal være ordentlig på og uden for banen, og man skal vaske sit eget tøj, fortæller Magnus om det vigtigste i kontrakten.

Børnene fra Kridthuset i Assens elsker at spille fodbold, og de accepterer hinandens forskellige evner og udfordringer. Foto: Torben Hansen

Efter at have oplevet flere skoleskift er Magnus havnet det rigtige sted. Han synes, det er "sindssygt fedt" at gå i Kridthuset.

- Lærerne tror på mig og hjælper mig. Benny, min lærer, har taget mig med til motionsboksning i Hobro, og det er jeg blevet rigtig glad for, fortæller Magnus.

Han er ikke den sure og vrede person, han var engang. John Skov kan ikke genkende, at Magnus har temperament.

Han ser derimod en glad dreng, som siger hej til sin træner med "knytnævehilsen", hvor de begge to knytter hånden og slår dem let sammen i en venlig gestus.

Kridthusets skolefodboldhold deltager i DHIF's landsdækkende Special Olympics turnering, og inden jul kommer to klasser fra Aarhus til Assens for at spille kamp.

Men uanset om man kan eller vil deltage i kampe mod andre klubber, er man velkommen til at træne med. Det er den ugentlige træning om mandagen, som er det primære, understreger John Skov.