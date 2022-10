Ny frontfigur for frivillige er udpeget. Afskedigelsen af den tidligere leder vækker forundring i baglandet

JAMMERBUGT:Siden foråret har Frivillighuset Jammerbugt stået uden leder efter, at Jette Juel Jensen tidligere på året fratrådte stillingen. Nu er der fundet en afløser, i skikkelse af Sisse Gramstrup Munk, der kommer fra en stilling som Center for Samskabelse ved Himmerland Boligforening.

Sisse Gramstrup Munk er 39 år og bor i Biersted sammen med sin mand og parrets to børn. Hun er uddannet sygeplejerske og har arbejdet med socialt udsatte borgere og misbrugere. Hun har endvidere en kandidatuddannelse i socialt arbejde ved Aalborg Universitet og har adskillige års erfaring med frivilligt arbejde med i rygsækken. Nu får hun mulighed for at sætte sit aftryk på den frivillige sociale indsats i Jammerbugt Kommune.

Ifølge Nordjyskes oplysninger har Jammerbugt Kommune indgået en aftale om fratrædelse med den daværende leder, Jette Juel Jensen, der dog ikke ønsker at kommentere fratrædelsen. Det vil til gengæld Grethe Dragsbæk og Bent Petersen, der valgte at forlade bestyrelsen i kølvandet på beslutningen om at fritstille Jette Juel Jensen. De beskylder forvaltningen for utidig indblanding. I et brev til kommunalbestyrelsen skriver de tre blandt andet følgende: Det er meningsløst at sidde i en bestyrelse for en forening drevet af de frivillige selv, når Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen vil bestemme.

- Frivillighuset er en selvstændig forening med 111 foreninger tilknyttet, som i henhold til vedtægterne skal styres af de frivillige. Det betyder, at bestyrelsen er ansvarlig for økonomi og personale. Det seneste års tid har Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen (SSB) imidlertid gjort, hvad den kan for at komme til at bestemme over såvel indhold som personale, siger Grethe Dragsbæk.

Tidligere medlem af bestyrelsen Grethe Dragsbæk (th), stiller spørgsmålstegn ved afskedigelsen af forhenværende leder af Frivillighuset Jammerbugt, Jette Juel Jensen. På billedet ses også bestyrelsesformand Steen Andersen. Arkivfoto

Afskedigelsen af Jette Juel Jensen gjorde udslaget for Grethe Dragsbæk og Bent Petersen, der valgte at forlade det frivillige arbejde.

- Vi mener, at afskedigelsen af Jette var helt uberettiget, og derfor kunne jeg ikke længere være en del af bestyrelsen, siger Bent Pedersen, der fortæller, at han og den øvrige bestyrelse på et møde i juni blev mødt med krav om, at den daværende leder skulle afskediges.

- Vi blev præsenteret for en række ting , som Frivillighuset, i henhold til samarbejdsaftalen, skulle have gjort, men det var ikke sket. Derfor var der lagt op til en afskedigelse af Jette. Men der var tale om opgaver, som bestyrelsen havde besluttet, at hun ikke skulle lave, så det var vores ansvar, siger Bent Petersen.

- Vi fik at vide, at hvis ikke bestyrelsen bakkede op om dette, ville det betyde, at Frivillighuset mistede sit tilskud for 2023, fortæller Grethe Dragsbæk.

Begge valgte efterfølgende at forlade det omtalte møde og altså senere bestyrelsen. Samtidig meddelte suppleant Allan Jensen, der var med til at grundlægge Frivillighuset i 2006, at han ikke ønskede at indtræde i bestyrelsen som afløser for Bent Petersen eller Grethe Dragsbæk.

- Forvaltningen vil efterhånden bestemme det hele, og jeg føler ikke længere, at det er sjovt at være frivillig, siger Allan Jensen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Jannie Knudsen, der er Sundheds- & Arbejdsmarkedschef i SSB, ligesom det ikke har været muligt at træffe Steen Andersen, der er bestyrelsesformand i Frivillighuset.