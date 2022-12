Omstridt forsorgshjem får kold skulder: - I må ikke udvide

MARIAGERFJORD:Forsorgshjemmet Kanstrupgaard, der som omtalt i artikler i Nordjyske har problemer med dårligt arbejdsmiljø og omfattende personaleflugt, må opgive sine planer om at ekspandere ind i nabokommunen.

Socialtilsyn Midt slår fast, at Kanstrupgaard skal droppe at åbne en ny institution for misbrugere og hjemløse ved navn Dalbygaard Forsorgshjem i Havndal, Randers Kommune.

Det viser en aktindsigt, som Det Nordjyske Mediehus har søgt og fået hos Socialtilsyn Midt.

- Socialtilsynet vurderer ikke, at tilbuddet (Kanstrupgaard, red.) i tilstrækkelig grad har en stabil drift, der kan danne baggrund for en udvidelse, skriver de i et brev til Kanstrupgaard.

- Rigtig afgørelse

Byrådsmedlem Jan Andersen (V), formand for sundheds- og omsorgsudvalget i Mariagerfjord Kommune, er lettet over og glad for, at socialtilsynet har slået bremsen i.

- Jeg mener, Socialtilsyn Midt træffer den rigtige afgørelse ved ikke at give tilladelse til etableringen af et ”søster”-forsorgshjem til Kanstrupgaard.

- Og jeg mener, der generelt skal arbejdes for en yderligere opstramning fra socialtilsynets side, siger Jan Andersen til Nordjyske.

Stor gennemstrømning af personale

Socialtilsynet er bekymret for den store personalegennemstrømning på Kanstrupgaard i både 2021 og 2022, som betyder, at faglige kompetencer forsvinder.

Socialtilsynet har ingen forventning om, at en påtænkt ny afdeling - Dalbygaard Forsorgshjem i Havndal - vil besidde tilstrækkelig socialfaglig kvalitet. Derfor siger man nej.

I sommer bragte Nordjyske en artikel, hvor tidligere ansatte på Kanstrupgaard beskrev en arbejdsplads præget af utrygt og dårligt arbejdsmiljø, hvor man bliver "krænket, ignoreret og ikke får anerkendt sin faglighed af ledelsen".

Socialtilsynet bemærker, at der er medarbejdere uden relevant erfaring eller uddannelse, som varetager indsatsen for målgruppens komplekse udfordringer og behov. Driftsorienteret tilsyn med Forsorgshjemmet Kanstrupgaard oktober 2022

Alene mellem 1. januar og 15. august i år har 22 ansatte forladt Kanstrupgaard. Dem, som har været længst på Kanstrupgaard, har ifølge tilsynet kun seks og ni måneders anciennitet.

Socialtilsyn Midt har også lagt til grund for sit nej, at arbejdsmiljøet på Kanstrupgaard er af sådan en karakter, at Arbejdstilsynet har givet påbud om, at ledelsen undersøger det psykiske arbejdsmiljø.

"Profitmaskine"

Jan Andersen slår fast, at et forsorgshjem er et akut tilbud og sikkerhedsnet for de mest udsatte borgere i vores samfund.

- Det skal ikke være en ”profitmaskine” for selskaber - men derimod et sted, hvor hjemløse, udsatte borgere kan opleve, tryghed, varme, næstekærlighed og hjælp til at komme videre i livet, siger Jan Andersen.

Med "profitmaskine" henviser Jan Andersen til, at Rie Kanstrup ejer bygningen i Skelund i sit eget selskab (Brunol Udlejning ApS), og lejer den ud til "sig selv" (Kanstrupgaard).

- Det må være for profittens skyld, og det synes jeg ikke, er i orden, om det er Kanstrupgaard eller andre, siger Jan Andersen.

Husleje på en halv million

Ifølge Kanstrupgaards interne regnskab for 2020 havde institutionen en udgift til husleje på 502.000 kroner. Udlejer er Brunol Udlejning Aps, som jo er ejet af Rie Kanstrup.

En husleje af den størrelse til et hus i Skelund får Jan Andersen til at løfte øjenbrynene ...

- Jeg er ikke ejendomsmægler, men det lyder dyrt. 100.000 kroner ville være mere passende, synes Jan Andersen.

Det er forstanderen på et forsorgshjem, som indskriver borgerne, og derfor kan Jan Andersen ikke love eller bestemme, at Mariagerfjord Kommune vil holde op med at sende borgere til Kanstrupgaard.

- Jeg ville gerne, tilsynet sikrer, at de penge, kommunerne bruger, går til at hjælpe borgerne med at komme videre.

- Vi skal hjælpe dem på steder, hvor der er høj faglighed, struktur og gode værdier, siger udvalgsformand Jan Andersen.

Det siger socialtilsynet om Kanstrupgaard Påtænkt afgørelse fra Socialtilsyn Midt om afslag på ansøgning fra Kanstrupgaard om at udvide med et tilbud i Dalbyneder, beliggende i Randers Kommune:

"I vurderingen er der særligt lagt vægt på eksisterende drift af Kanstrupgaard Forsorgshjem."

"Socialtilsynet vurderer ikke, at tilbuddet i tilstrækkelig grad har en stabil drift, der kan danne baggrund for udvidelse af tilbuddet med en yderligere afdeling."

"I vurderingen er der lagt vægt på, at der er en betydelig personalegennemstrømning i både 2021 og 2022, som har betydning for, at faglige kompetencer forsvinder ud af tilbuddet, og implementering af de valgte tilgange og metoder vanskeliggøres, og at der er forhold i organisering og tilrettelæggelse af arbejdet, som har betydning for, at der ikke er tilstrækkelig tid til at tilgodese borgernes behov."

"Endvidere er der lagt vægt på, at der aktuelt i eksisterende tilbud er et arbejdsmiljø, der har en sådan karakter, at der er iværksat undersøgelsespåbud fra arbejdstilsynet."

"Socialtilsynet vurderer således ikke, at det er forventeligt, at udvidelse af en ny afdeling aktuelt vil besidde en tilstrækkelige kvalitet og vurderer, at tilbuddets eksisterende drift skal konsolideres inden der foretages udvidelse af tilbuddet med yderligere en afdeling." Brev fra Socialtilsyn Midt til Kanstrupgaard Forsorgshjem, dateret 27. september 2022 VIS MERE

