Omstridt forsorgshjem jubler - får alligevel ja til nyt bosted

Det omstridte nordjyske forsorgshjem, det private Kanstrupgaard Forsorgshjem, jubler over, at de alligevel får lov til åbne nyt botilbud. Allerede fra 1. januar 2023 tager de imod borgere i Dalbygaard i Randers Kommune, skriver de på Facebook.

Socialtilsyn Midt afviste ellers så sent som for en måned siden, at Kanstrupgaard, Skelund i Mariagerfjord Kommune, kunne knopskyde med et botilbud i Randers Kommune. Men her op til jul lyder der anderledes positive toner.

Som omtalt i en række artikler i Nordjyske slås Kanstrupgaard med personaleflugt og et belastet arbejdsmiljø. Socialtilsynet har været bekymret for, om en påtænkt ny afdeling - Dalbygaard Forsorgshjem i Havndal - ville besidde tilstrækkelig socialfaglig kvalitet. Derfor sagde tilsynet nej i november.

Ja, Socialtilsyn Midt siger ja

Ida Antonsen, leder af staben i Socialtilsyn Midt, bekræfter fredag 23. december over for Nordjyske, at "de" har fået godkendt, at "de" kan åbne Dalbygaard Botilbud. ("De" er Organisationen for Social Indsats OFSI, som Kanstrupgaard Forsorgshjem hører under).

- Jeg kan bekræfte, at de har fået en ny godkendelse på et nyt tilbud, siger Ida Antonsen.

Adspurgt, hvordan det hænger sammen, når Socialtilsyn Midt så sent som 18. november i år gav afslag på Kanstrupgaards ønske om at udvide, forklarer Ida Antonsen, at det, Kanstrupgaard dengang søgte om, var en "væsentlig ændring" i tilbuddet - en udvidelse.

- Nu har de (OFSI, red.) søgt om et selvstændigt botilbud. Det bliver med pladser efter paragraf 107 og paragraf 108 i serviceloven.

- Vi har givet dem godkendelsen på formodning. Det vil sige, at vi har snakket med dem om, hvordan de har tænkt sig at drive stedet og hvilken pædagogik, de har.

- I løbet af de første fire måneder skal vi ud og se, om de lever op til de ting, siger Ida Antonsen, stabschef i Socialtilsyn Midt.

Ida Antonsen kan ikke på stående fod udtale sig nærmere om indholdet i godkendelsen af Dalbygaard Botilbud. Det Nordjyske Mediehus har søgt om aktindsigt i dette aspekt.

Socialudvalgsformand "chokket"

Formand for socialudvalget i Mariagerfjord Kommune, Jan Andersen (V), har tidligere udtalt sig kritisk om Kanstrupgaard. Han fik torsdag orientering om, at Dalbygaard Botilbud har fået tilsynets godkendelse.

- Jeg er dybt chokket. Det tror jeg, alle er. Det virker som om, det er samme indhold, bare pakket ind i noget andet papir, for nu at blive i julegavesproget.

- Jeg kan ikke se, hvordan det giver borgerne en bedre kvalitet. Socialtilsyn Midt må have en begrundelse for, hvorfor de har givet godkendelse, siger Jan Andersen.

Samme dna

Kanstrupgaard skriver i Facebookopslaget, at dna'en i Dalbygaard Botilbud bliver det samme som på Kanstrupgaard Forsorgshjem:

"Hvor vi ser det enkelte menneske og ser ressourcer og støtter op omkring udfordringerne. Vi er så heldige at vi allerede fra den 1. Januar 2023 har borgere på Dalbygaard Botilbud grundet vores stærke netværk af kommuner som tror på og har set vores resultater".

De glæder sig "helt vildt" til at gå i gang og hjælpe deres nye beboere.

Leder af Kanstrupgaard, Rie Kanstrup, som også er direktør i OFSI Aps, er endnu ikke vendt tilbage på Det Nordjyske Mediehus' henvendelse.

Vi vil gerne have en kommentar fra Rie Kanstrup til, at Socialtilsyn Midt nu har godkendt Dalbygaard Botilbud.