Otte år med hårde kampe efter forfærdelig ulykke: Nu tager Nick et stort skridt

STRANDBY:Nick Vejle var døden nær i 2014, da han prøvede at redde to fiskere fra en kutter på Strandby Havn. Redningsmissionen lykkedes ikke, og undervejs blev Nick slået bevidstløs af de samme giftige svovliltedampe, som endte med at koste de to fiskere livet.

I de otte og et halvt år, der er gået siden den skæbnesvangre aften 4. august i 2014, har Nick Vejle kæmpet mange kampe. Han har vundet langt de fleste, og nu har han fundet sig en ny - som heldigvis bunder i, at alt går fremad for den nu 32-årige nordjyde.

- Jeg vil gerne i praktik, så jeg får noget at lave til hverdag. Det med at gå hjemme hele tiden er ikke for mig. Det er kedeligt, skriver han til Nordjyske.

Nick Vejle er blevet tilkendt førtidspension på baggrund af ulykken. Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring vurderede hans erhvervstabsevne til at være 95 procent og hans varige méngrad til at være 65 procent. Men ordningen med at gå hjemme, er ikke noget for ham.

Skal bare handle om mennesker

Nick Vejle er ikke kræsen, når det handler om, hvor han skal i praktik. Han har kun et ønske: Han vil tale med mennesker.

Det er der en særlig årsag til, for efter ulykken kæmpede Nick med at tale. Det er efterfølgende blevet langt bedre, men der er stadig et stykke vej til, at alt bliver helt godt.

- Hvis jeg skal fortsætte med at udvikle mig, skal jeg ud og snakke med folk og bruge min krop, skriver Nick Vejle.

Af praktiske årsager ønsker Nick, at praktikpladsen bliver i områderne i eller omkring Frederikshavn, Sæby og Strandby. Til gengæld koster det ikke virksomheden en krone at få ham i praktik, skriver han på Facebook.

Strøm til halsen

Nick Vejle har haft talebesvær siden ulykken i 2014. I starten havde han besvær med at udtale helt ned til enkle ord, men træning og en vilje af stål har fået ham langt hen ad vejen.

En hjælper i processen har været en maskine, der kan sætte strøm til muskler.

Maskinen, som Nick brugte med talepædagog Lene Poulsen hos Aalborg Fysioterapi, sendte elektriske impulser til de muskler i halsen, som man bruger til at tale. På den måde hjalp strømmen Nicks hjerne til at huske, hvilke muskler der blev brugt. Og det gav resultater.

Faktisk gav det så gode resultater, at Nick skubbede på, for at Lene Poulsen skulle bruge maskinen på flere.

- Fordi det virker. Det har fået gang i mine muskler igen, sagde han i 2018.

Tegninger var udgangspunktet for at øve sætninger, og Nick Vejle nåede langt på den måde. Foto: Mette Nielsen

Ulykken

Nicks helvede begyndte en sen aften 4. august i 2014.

Her var han på arbejde som pumpemand på Strandby Havn, da han opdager, at to fiskere i en kutters lastrum er i nød. 24-årige Nick springer i kutteren for at hjælpe de to mænd, men det ender med at koste ham næsten alt.

For de to fiskere, 58-årige Hans Jørgen Hansen fra Strandby og hans 21-årige nevø Morten Christensen fra Strandby, kostede det dem alt. De omkom begge.

De to døde på grund af giftige svovlbrintdampe fra skidtfisk, der var på kutteren. Samme giftdampe gjorde, at Nick Vejle straks mistede bevidstheden, da han kom ned i lastrummet, hvor Hans Jørgen Hansen og Morten Christensen lå. Nick Vejle endte i respirator.

Efter ulykken kæmpede Nick Vejle kampe på mange fronter.

Han havde stort set mistet evnen til at tale, og hans bevægelighed var kraftigt nedsat. Han og hans daværende kæreste, Tanja, som er mor til hans to børn, endte med at gå fra hinanden. Og sidst kæmpede Nick en kamp med den arbejdsgiver, han havde, da han arbejdede på kajen i Strandby, Grenaa Lossekompagni.

Arbejdspladsen mente ikke, at de var erstatningsansvarlige for ulykken. Det mente dog både byretten, landsretten og højesteretten i Danmark.