Politikere går ind i Bom-sagen: - Det her er helt grotesk

NORDJYLLAND:Sagen om Bom-familiens døtre, der har fået en regning på samlet 165.000 kroner i kølvandet på en årelang og fejlagtig tvangsfjernelse, får nu flere politikere til at reagere.

Døtrene forsøgte at få oprejsning og retfærdighed for det årelange mareridt ved at anlægge en erstatningssag mod kommunen, men de måtte opgive undervejs. Familien havde ikke råd til at føre sagen til ende, og blev nægtet fri proces.

Byretten i Hjørring besluttede, at døtrene skal være med til at betale en del af sagsomkostningerne ved den kuldsejlede retssag. Det er de penge, Hjørring Kommune nu forsøger at inddrive.

- Det er helt grotesk, at en byretsdommer i Hjørring kan beslutte, at der skal udskrives en "dummebøde" på 55.000 kroner til en 8-årig pige, lyder det fra byrådsmedlem i Hjørring, Erik Høgh-Sørensen (UFP).

De tre piger i Bom-familien afkræves hver 55.000 kroner til dækning af sagsomkostninger - de to yngste har fået besked gennem deres fars e-Boks. Men det er i strid med FNs børnekonvention, mener politiker

Også kravet mod de to ældste piger, den ene er i mellemtiden fyldt 18 år, er efter hans opfattelse helt urimeligt. De to yngste har fået regningen gennem deres fars e-Boks, men det er pigernes navne, der står på fakturaen.

I strid med konvention

- Jeg har set på FNs børnekonvention, og der er for mig at se flere ting, man ikke overholder, hvis man begynder at inddrive gæld fra børn, siger Erik-Høgh-Sørensen.

Sammen med Frode Larsen fra Nye Borgerlige vil Erik Høgh-Sørensen rejse sagen - senest på byrådsmødet 29. marts.

- I første omgang sker der fatale fejl fra kommunen side, idet man opretholder en fejlagtig tvangsfjernelse i næsten to år.

- Men det er da helt vanvittigt, at der siden kommer en kendelse fra Hjørring Byret, som tyder på, at man ikke kender til børnekonventionens eksistens, siger Erik Høgh-Sørensen.

Han foreslog tidligt i forløbet, at kommunen skulle indgå forlig med familien, så man kunne have sparet udgifter til en dyr retssag.

Folketingsmedlem for Danmarksdemokraterne Karina Adsbøl har meddelt, at hun overfor Justitsminister Peter Hummelgaard (S) vil rejse det principielle i, at man inddriver penge fra børn.