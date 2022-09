Særlig café og arbejdsplads i hjertet af Hjørring er truet af besparelser

HJØRRING:75 millioner kroner. Så meget skal Hjørring Kommune spare årligt de næste to år. Ud af dem skal 34 millioner findes på Sundhed-, Ældre- og Handicapområdet (forkortet SÆH). Det svarer til lidt mere end 45 procent.

Et af de steder, der er truet af besparelser, er dagtilbuddet Mirabell og Café 33, hvor 48-årige Heidi Ludvigsen er i beskyttet beskæftigelse. Heidi er gift med Tom, og så er hun førtidspensionist. Heidi og Tom mødte hinanden for 30 år siden på efterskole og har været kærester siden '95. Det var før, Heidis sygdom for alvor tog til.

Tom og Heidi mødte hinanden på efterskole i '91 og blev kærester i '95. Det var også deromkring, at Heidi begyndte at døje meget med sin epilepsi. Foto: Kim Dahl Hansen

Mirabell og Café 33... - Er et dagtilbud for førtidspensionister med med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og særlige sociale vanskeligheder, også kaldet beskyttet beskæftigelse

- Ligger på Østergade 33E i centrum af Hjørring

- Beskæftiger op til 25 borgere, der arbejder i keramikværkstedet, tekstilværkstedet, caféen og butikken VIS MERE

Hvis Mirabell lukker, mister Heidi sit beskæftigelsestilbud. I det tilfælde vil hun, og dagtilbuddets andre brugere, have mulighed for at komme i beskæftigelse ved nogle af kommunens andre tilbud, f.eks. NBV (Nordjyllands Beskyttet Værksted) lidt udenfor Hjørring.

Det er dog ikke alle borgere, der vil kunne sluses over i et alternativt tilbud. Heidi har svær epilepsi, en grad af mental retardering, har været igennem et alvorligt kræftforløb og døjer meget med senfølger af epilepsien.

Mirabell og Café 33 har tre lønnede ansatte med erfaring indenfor special-området, uddannet som henholdsvis pottemager, tekstildesigner og tjener. Foto: Kim Dahl Hansen

Da Heidi ikke rigtigt selv kan sætte ord på sin situation, forsøger Tom at kæmpe hendes sag mod lukningen af det dagtilbud, som hun er så glad for. Hun har nemlig før prøvet det alternative tilbud NBV på Georg Jensens Vej, en periode, hvor Heidis epileptiske anfald blev markant hyppigere og hendes generelle tilstand blev værre.

- Det var bare noget hø, og Heidi fik det markant værre på NBV. Det er ikke en reel alternativ mulighed for hende. Det betyder, at hvis Mirabell lukker, så er der ikke et alternativ for Heidi, og så er jeg nødt til at holde op med at arbejde for at gå hjemme og passe hende, hvis ikke hun skal på plejehjem, fortæller Tom.

Da kommunen ikke kan tilbyde mere støtte i hjemmet, er Tom nødt til at passe Heidi på fuld tid, i tilfælde af, at Mirabell lukker, hvis ikke hun skal på plejehjem. Foto: Kim Dahl Hansen

Claus Mørkbak Højrup fra Venstre, formand for SÆH-udvalget i Hjørring Kommune, er da heller ikke begejstret for at have Mirabell på sparekataloget. Han pointerer nemlig, at man risikerer større kommunale udgifter, hvis man sparer de forkerte steder:

- Min personlige holdning er, at det vil være at skyde sig i foden at lukke et tilbud som Mirabell. Man kan dele de her sociale tilbud op i tre kasser; dagtilbud, bostøtte i hjemmet og botilbud. Den første er billigst, den sidste er dyrest. Hvis man lukker et dagtilbud som Mirabell, så risikerer man at skubbe de borgere over i dyrere kasser, forklarer Claus.

Mirabell og dertilhørende Café 33 ligger på Østergade 33 i Hjørring. Medarbejderne har startet en underskriftindsamling imod lukning af stedet. Foto: Kim Dahl Hansen

Mirabell står dog ikke står øverst på sparekataloget. Det er blandt andet fordi den potentielle besparelse først vil kunne opnås fra 2025, da alle forhold først skal på plads omkring de alternative tilbud som de berørte borgere skal udsluses i.

Fra 2025 vil der kunne opnås en årlig besparelse på 325.000 kr. ved at nedlægge dagtilbuddet Mirabell og Café 33. Det svarer til knap 0,1 procent af den samlede reduktion, som skal laves på SÆH-området.

Den endelige afgørelse af Mirabells skæbne falder enten onsdag 21. september eller onsdag 12. oktober, hvor der er henholdsvis første- og andenbehandling af budgetforslaget i byrådet.