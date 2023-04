Silvia åbner "Put & Take" - og det handler ikke om fisk

SKOVSGÅRD:Put & Take er almindeligvis et begreb, som forbindes med fiskesøer. Men i Skovsgård har udtrykket fået en hel ny betydning.

I en del af Skovsgård Hotel er der nemlig kommet et såkaldt "Put & Take-skab", som åbner i dag, fredag. Og det er 30-årige Silvia Nielsen, der står bag.

- Inflationen og de stigende energipriser har gjort det svært for mange at få økonomien til at hænge sammen. Derfor overvejede jeg, hvad man kunne gøre for at hjælpe, og jeg fik ideen til at lave et Put & Take Skab, hvor folk kan hente ting, som andre har fået til overs, siger Silvia Nielsen, der i øjeblikket er hjemmegående.

Hun er oprindeligt fra Hjørring, men flyttede til Skovsgård for 10 år siden, hvor bor hun sammen med sin mand, Morten, der er slagter og parrets to børn.

Alle er velkomne

Projektet har været undervejs i omkring et halvt år, men det har knebet med at finde ledige kvadratmeter til skabet. Det har hun nu fundet på Skovsgård Hotel i det lokale, der i forvejen rummer et værested.

Skabets indhold varierer afhængig af, hvad folk afleverer. P.t. kan man blandt andet hente tøj, pynteting og køkkenredskaber.

- Alle kan komme ind og hente, hvad de har behov for, og det foregår helt anonymt. Der er ingen kriterier i forhold til bopæl og økonomi. Vi stiller ingen spørgsmål, for man kan godt være økonomisk presset, selv om man har en god indtægt, siger hun.

- Det er underordnet, hvordan ens økonomiske situation ser ud - hvis du har brug for hjælp, tager du det, du har behov for.

Projektet er kun muligt, hvis folk donerer ting.

Put & Take-skabet åbner fredag, og Silvia Nielsen vil løbende sørge for opfyldning.

Derfor håber Silvia Nielsen at folk fortsat vil donere, og stort set alt modtages med kyshånd. Eneste undtagelse er madvarer, som stiller særlige krav til opbevaring, og desuden er der ikke plads til møbler i lokalet på hotellet.

- Vi har ikke plads til store møbler, men det er jeg ved at finde en løsning på. Her overvejer jeg at sætte en kasse op, så folk kan lægge en seddel med deres telefonnummer og en beskrivelse af det pågældende møbel, og så kan man hente på adressen, siger Silvia Nielsen, der modtager donationer på sin bopæl:

- Folk er velkomne til at aflevere deres ting på Aarupvej 26, og så sorterer jeg det. Der kan blive afleveret tøj, som er hullet eller juleting, som der ikke er efterspørgsel på nu, siger Silvia Nielsen, der fylder skabet op to gange om ugen.

Alle - uanset bopæl og indtægt - har mulighed for at komme og hente ting i skabet.

Umiddelbart kan skabet forekomme trangt, men det er der råd for. Silvia Nielsen har nemlig allieret sig med hotellet, som har erklæret sig parat til at hjælpe, hvis projektet vokser ud af de nuværende rammer.

- Mit håb er, at folk vil føle, at det hjælper en anelse, at man kan hente ting i skabet. Jeg kan ikke redde hele verden, men kan jeg være med til at gøre en lille forskel, vil det være dejligt, siger hun.

Ifølge Silvia Nielsen er der adgang til "Put & Take"-skabet tirsdag, onsdag og torsdag fra klokken 9-14, fredag klokken 9-16, og i weekenderne kan man via kontakt til hotellet få adgang til lokalet.