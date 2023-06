Skynd dig, hvis du vil have penge for at passe dine børn.....

MARIAGERFJORD:Det er nu, du skal slå til, hvis du er fristet af Mariagerfjord Kommunes tilbud om, at forældre kan få penge for at gå hjemme og passe deres små børn.

Alt tyder nemlig på, at kommunen smækker pengekassen i 1. juli 2023.

I et spil om kommunens trængte økonomi er tilskudsordningen blevet taber.

Byrådet har genåbnet budgettet for 2023, og det samlede sparekrav er cirka 23 millioner kroner.

Ind til videre har 57 børn nydt godt af, at mor eller far går hjemme hos dem med tilskud fra kommunen.

Det er i den grad hjerteblod for Det Konservative Folkeparti i Mariagerfjord.

Ordningen blev indført 1. januar 2022, og det var meningen, at den skulle have kørt i fulde to år, før den blev evalueret. Nu synger den på sidste vers.

Det er et krav, at barnet skal være født, og det skal være 24 uger gammel 1. december, for at komme i betragtning, oplyser udvalgsformand Leif Skaarup. VIS MERE

Forudsætningerne er nemlig skredet fuldstændig, sagde borgmester Mogens Jespersen (V) på byrådets junimøde, hvor byrådets talelyst også fik tiden til at skride. Over to timer debatterede de emnet.

- Vi fik at vide, det gik i nul. Nu koster det os et par millioner kroner. Vi har det samme antal børn, som passes hjemme af forældrene - før fik de bare ikke penge for det. Vi har de samme udgifter til børnehaver, sagde Mogens Jespersen.

Specialbørn skal skånes for besparelse

Leif Skaarup (S) kaldte det en træls situation. Det står højt på Leif Skaarups ønskeliste at fjerne en truende besparelse på over en million på AKT- og ADHD-klasserne.

Børn i AKT- og ADHD-klasserne har mere brug for hjælp. Edin Hajder, socialdemokratisk byrådsmedlem i Mariagerfjord Kommune

Peder Larsen (SF) synes ikke, det er en kommunal opgave at støtte forældre, der vil passe deres børn. Han blev selv hjemmepasset i 1970'erne, og det kunne lade sig gøre, bla. fordi han gik i aflagt tøj, fortalte han.

Jens-Henrik Kirk (K) talte om "dårligt politisk håndværk, at det skal jappes igennem". Han er skuffet over, at Venstre ikke støtter ham og mindede Mogens Jespersen om, at han i sin tid pegede på ham som borgmester.

Til det svarede Mogens Jespersen, at han anser sig selv for at være borgmester for hele byrådet, ikke først og fremmest borgerlig eller Venstremand.

12 millioner kroner retur

Nyeste udvikling i sagen om det genåbnede budget er, at Mariagerfjord Kommune har fået 12 millioner kroner tilbage fra en økonomisk midtvejsregulering.

Disse penge kan passende bruges til at rulle besparelsen på tilskudsordningen tilbage, mente Jens-Henrik Kirk.

Men et forslag fra de Konservative om, at der skal øremærkes penge til dette formål, faldt. Kun de konservative selv, DF og Nye Borgerlige støttede det.

Flertallet bakkede op om borgmesterens forslag. Det går ud på, at både børn- og familieudvalget og sundhedsudvalget får hver to millioner kroner, så de efter eget valg kan tilbagerulle nogle af besparelserne.

Otte millioner skal lægges i kassen.