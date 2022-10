Søren lever godt med skizofreni - han føler sig heldig

HADSUND:Søren Jensen har skizofreni, og alligevel føler han sig heldig. Sygdommen brød ud i lys lue på Sørens 21 års fødselsdag og har været hos ham siden.

Skizofrenien er blevet en følgesvend, som han ikke kan slippe af med. I dag er Søren 50. Han hører stemmer, som siger ubehagelige ting til ham.

- De spørger, hvorfor jeg er her. Og det kan jeg ikke svare på. De er sure over, at jeg er her - i livet, siger Søren.

Når Søren alligevel føler sig som en heldig mand er det, fordi han er havnet et sted, hvor han føler sig tryg.

Et sted, hvor der bliver taget hånd om ham og hans problemer, så de ikke vokser ham over hovedet.

Alle kan blive ramt af sygdom

Søren Jensen står gerne frem med sin personlige historie, både for at være med til at afmystificere psykisk sygdom og for at sætte en streg under, at man kan få et godt liv på trods.

- Alle mennesker kan blive ramt af sygdom. Man ved ikke, hvad der følger efter en i ungdomsårene, som pludselig får det hele til at falde sammen.

- Folk skal vide, at her bliver der taget vare på en, siger Søren Jensen.

Her - det er Sørens hjem i Bostedet Hadsund, som han selv var med til at indvie i 2017. En lille, moderne landsby med hvide huse, beboet udelukkende af sindslidende som Søren.

Bostedet Hadsund Bostedet Hadsund er for voksne med en svær sindslidelse. Der er plads til 40 beboere.

Bostedet drives af Region Nordjylland og er et nybyggeri fra 2017.

Hver beboer har sin egen lejlighed med mindre køkken, bad/toilet, soveværelse, stue og terrasse.

Derudover er der fælles køkken og opholdsstue, hvor man kan mødes med naboerne.

Bostedets fysiske rammer giver mulighed for en række aktiviteter. Der findes bl.a. motionsrum, musikrum og en større multisal.

Er man mere til udendørs aktiviteter, er der fine udearealer omkring bostedet med bl.a. pavillon, bålplads og udendørs motionsredskaber. Kilde: bostedethadsund.rn.dk/om-bostedet-hadsund VIS MERE

Bostedet blev opført af Region Nordjylland til afløsning for det gamle herresæde Visborggaard ved Hadsund, som havde en lang historie som hjem for sindslidende og ikke længere levede op til tidens krav.

Søren var både dengang og nu formand for beboerrådet. Han satte fingeraftryk på det nye, for eksempel var han med til at vælge døre og vinduer. Han tager også en tørn med at arrangere sommerfest.

Søren trives godt med, at der er folk omkring ham, som han kan snakke med. - Du er aldrig alene. Du kan altid få en god snak med omgivelserne, og der er nok af muligheder for, at vi kommer hinanden ved, siger Søren Jensen. Foto: Claus Søndberg

Den 50-årige nordjyde er for længst faldet godt til i den hvide landsby på Kjeld H. Jensens Vej og har svar på rede hånd, hvis folk spørger, hvorfor han bor der?

Ekstreme samlere

- Jeg kan ikke sige andet, end at jeg har en psykisk lidelse, som man kalder det. Jeg bor her, så der er nogen omkring mig, der tager sig af én.

- Jeg kunne ikke klare at bo alene. Der ville være rodet konstant.

- Jeg ville ikke kunne finde den adfærd, hvor jeg står op om morgenen og sørger for morgenmad og aftensmad. Der er ting, jeg ikke kan overskue.

- Når jeg ser amerikanske serier med folk, som lever med rod af affald og papir (Ekstreme Samlere), så er det noget, jeg frygter, betror Søren Jensen.

Han inviterer inden for i sin lejlighed, der bærer præg af, at her bor en mand, som er glad for at ryge cigaretter og drikke cola i sofaen. Han synes ikke, fotografen skal tage billeder af det.

Janni Bach har kendt Søren Jensen siden 1993, da han første gang kom til Visborggaard. - Han er en dejlig dreng, siger hun. Foto: Claus Søndberg

Janni Bach er en af Sørens kontaktpersoner. Hun har kendt Søren, siden han kom til Visborggaard første gang i 1993. Hun omtaler ham kærligt som "en dejlig dreng".

- Som Søren selv siger; han ville gå i hundene, hvis der ikke var nogen til at holde ham i ørene og give ham et lille spark bagi, siger Janni Bach.

Hun fortæller, at der er rengøringshjælp, som kommer og gør rent i beboernes lejligheder. De får jævnligt støvsuget og vasket gulv.

Stemmehørergruppe

Den dag Nordjyske er på besøg, skal Søren i stemmehørergruppe lidt senere på formiddagen.

Søren og en kvindelig beboer får sig en snak med en af de ansatte, som har efteruddannet sig inden for stemmehøring.

- Vi snakker om, hvad der er sket i ugens løb. Jeg får tømt hovedet for tanker og luftet ud, fortæller Søren Jensen.

Han kan godt enes med stemmerne, men har svært ved at forstå, hvad de er opstået af.

Født i Grønland

Søren er født i Grønland. Som etårig kom han til Danmark, fordi hans biologiske forældre kunne ikke tage sig af flere børn.

I Danmark fik Søren en ny familie; far, mor og tre søskende, som han har en god kontakt til.

- Jeg har ikke haft traumer i barndommen. Jeg er vokset op i Aalborg i Øgadekvarteret. Familien mødtes i weekenden, vi tog i Rebild Bakker eller til Aalborgtårnet.

- Familien har givet mig alt, siger Søren og lyser op i et smil.

Søren Jensen er formand for beboerrådet på Bostedet Hadsund. Her står han ved skulpturen "Kimen", som han var med til at vælge til bostedets torv. "Kimen" er lavet af billedhugger Christian Svendsen. Foto: Claus Søndberg

Hans far kunne godt finde på at stikke ham en lussing, når han som barn kom for sent hjem, ved midnatstid, efter at have føjtet rundt i gaderne. Men det synes Søren ikke kan kaldes et traume.

Stemmerne kom brasende

Første gang Søren hørte stemmer, var til sin konfirmation. Anden gang var i september 1993, da han fyldte 21 år.

- Stemmerne kom brasende. Det var forvirrende. Hvad var det, de ville? Det var lidt skræmmende. Heldigvis har jeg en god psykiater, og jeg er blevet bevidst om at putte det i en bås.

- Det er bare stemmer, siger Søren.

Søren fortæller, at han nogle gange snakker med fjernsynet, fordi han tror, stemmerne kommer derfra. Janni Bach kan bevidne, at stemmerne fylder en del i Sørens liv.

- Nogle gange tager de stemmer lidt overhånd. Du diskuterer nogle gange med dem meget højt. Så spørger jeg: "Søren, er du ok?" fortæller Janni Bach.

- Ja, det hjælper at snakke om det. Så bliver jeg bevidst om, at det er noget værre volapyk! siger Søren og ler højt og hjerteligt.

Formand for beboerrådet Søren Jensen og Ulla Astman, formand for regionsrådet, klippede den røde snor til Bostedet Hadsund i 2017.

Store fremskridt

Janni er den medarbejder på Bostedet Hadsund, der har suverænt længst anciennitet. Hun har været i psykiatrien i 43 år. Der er sket store fremskridt, siden Janni havde første arbejdsdag 1. januar 1979.

- I gamle dage var der ikke noget der hed, at man gik i stemmehørergruppe. De fik noget medicin til at dulme det med, det var det, fortæller Janni.

Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig og sjælden psykisk sygdom.

Cirka 43.000 danskere lever med skizofreni. Flere mænd end kvinder har skizofreni.

Sygdommen bryder typisk ud i 16–24 års-alderen, og hvert år er der cirka 3.500 nye tilfælde.

Skizofreni er en såkaldt psykose. En psykose påvirker evnen til at tænke, føle og vurdere virkeligheden og er kendetegnet ved, at man er ude af stand til at skelne mellem virkelighed og fantasi.

Man har svært ved at sortere i sanseindtrykkene og tillægge dem korrekt betydning, og man bruger meget energi på det.

Typiske tegn på skizofreni er psykotiske symptomer som hallucinationer og vrangforestillinger. Hallucinationer kan være at høre stemmer eller se ting, andre ikke kan høre eller se.

Vrangforestillinger ved skizofreni er typisk forfølgelsesforestillinger.

Andre tegn på skizofreni kan være en manglende evne til at koncentrere sig, et forstyrret sprog, og at man har svært ved at være sammen med andre. Kilde: Psykiatrifonden.dk VIS MERE

Søren har ikke noget stort behov for at opsøge oplevelser uden for Bostedet Hadsund, men Janni kan være heldig at få Søren med ud og gå "en bette tur", fortæller hun.

Søren er glad for, at nogen har sat hans dag i skema. Han kan ikke selv lave den struktur. Han fortæller, at han bliver vækket klokken otte om morgenen, og at han har samtaler både klokken 10 og klokken 16.

- Der er altid nogen som ved, hvad du skal den dag. Du er aldrig alene. Du kan altid få en god snak med omgivelserne, og der er nok af muligheder for, at vi kommer hinanden ved, siger Søren Jensen.

- Der er masser af hjælp at hente, og der bliver gjort meget for at hjælpe den enkelte. Det passer ikke, at man er overladt til sig selv, siger Søren Jensen.