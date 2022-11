Stine kunne nøjes med en gåtur på ti minutter, men sendes i stedet på 40 minutters bustur til et fritidstilbud

AABYBRO:Stine Nielsen er krøbet ind i sit hyggelige skjul på sit værelse. Umiddelbart ligner hun en hvilken som helst anden teenagepige - det man ikke umiddelbart kan spotte er, at Stine Nielsen lider af infantil autisme og har nogle udfordringer, der stiller krav om støtte.

Stine Nielsen går i skole i Brovst, og fritiden bruges gerne på værelset, hvor hun følger med på sociale medier og slapper af. Foto: Henrik Bo

Stine Nielsen går i skole i Brovst, hvilket hun umiddelbart trives med. Det er dog i fritiden, at der opstår udfordringer, fordi hendes sociale liv er nærmest ikke eksisterende. En medarbejder fra Familiecenteret, der har været en god støtte for familien, har blandt andet foreslået, at Stine Nielsen begynder at benytte kommunens klubtilbud "Pigezonen", som henvender sig til piger, der har det svært og er uden for de sociale fællesskaber. Her kan piger i alderen 13-17 år komme en gang om ugen og opleve et fællesskab.

- Vi fik at vide, at Jammerbugt Kommune har et tilbud, der ville være godt for Stine. Hun har et begrænset socialt liv fordi hendes skole ligger i Brovst, og vi kunne godt tænke os, at hun kunne få en omgangskreds udover os, siger Susan Arno, der er Casper Nielsens samlever.

Hejmdal Privathospital konkluderer i udredningen af Stine Nielsen, at det vil være godt, hvis hun får et socialt fællesskab med alderssvarende aktiviteter. Foto: Henrik Bo

Samme indstilling har Hejmdal Privathospital, hvor Stine Nielsen har gennemgået et udredningsforløb. Her lyder en af konklusionerne: "I fritiden har patienten behov for hjælp til at etablere relevante alderssvarende aktiviteter, hvor patienten kan have et socialt fællesskab og udvikle praktiske og sociale kompetencer".

"PigeZonen" var dermed en oplagt mulighed for Stine Nielsen. Men det viste sig, at det ikke skulle blive helt så enkelt at sende Stine Nielsen i det lokale klubtilbud, som ligger 810 meter fra familiens bopæl.

- Jeg tog for givet, at det var klubtilbuddet PigeZonen her i Aabybro, hun skulle benytte. Men her ville man ikke optage hende, fordi hun går i skole i Brovst, og derfor tvinger man hende til at køre 32 kilometer for at benytte PigeZonen i Fjerritslev, siger Casper Nielsen.

Meget af Stine Nielsens fritid foregår på værelset i Aabybro. Foto: Henrik Bo

Sammen med sin ekskone og samlever har han forsøgt at råbe politikere og medarbejdere i Jammerbugt Ungdomsskole op. Han efterlyser logisk tænkning og fleksibilitet.

- Det, der gør mig så frustreret, er, at det vil være så nemt for Stine at gå ned i klubben her i Aabybro. Jeg vil bare gerne vide, hvilken begrundelse der er for, at hun ikke kan bruge det nærmeste tilbud, men jeg får ikke et brugbart svar, siger han.

Formanden for ungdomsskolebestyrelsen og kommunalbestyrelsesmedlem, Kjeld Hedegård Nielsen (V), kan af hensyn til sin tavshedspligt ikke gå i detaljer, men siger, at "PigeZonen" i Fjerritslev er eneste mulighed.

- Pt. er der en sammensætning af piger i tilbuddet i Aabybro, som betyder, at der ikke er ressourcer til at tilbyde et forløb, som den unge pige kan profitere af. Det har vi derimod mulighed for i Fjerritslev, hvor der er et andet mix af piger, og det bevirker, at der her er mere luft, siger Kjeld Hedegård Nielsen.

Ifølge familien er det sagsbehandleren, der har foreslået "PigeZonen", og det kan derfor virke paradoksalt, at hun ikke kan benytte tilbuddet i Aabybro?

- Om sagsbehandleren har kommunikeret det, du siger, ved jeg ikke, men denne her sag har bevirket, at jeg har kontaktet forvaltningen og forklaret, at man skal være opmærksom på, hvad formålet med "PigeZonen" er. Der er tale om unge, som mangler relationer, og der er grænser for, hvor store udfordringer vi kan håndtere i dette tilbud, siger Kjeld Hedegård Nielsen.

Stine Nielsen kommer dog ikke til at køre til Fjerritslev for at få et socialt liv.

- Det passer dårligt med busserne, og desuden foregår det om aftenen, siger Casper Nielsen, der ikke køber formandens forklaring.

- Først fik vi at vide, at hun ikke kunne gå i "PigeZonen" i Aabybro, fordi hun går i skole i Brovst. Nu hedder det sig, at det er fordi, de ikke kan rumme hende. Jeg forstår ikke, at min datter tilsyneladende kan rummes i tilbuddet i Fjerritslev men ikke i Aabybro, siger han.