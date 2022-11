Trængte tider: Flere og flere i Vendsyssel søger julehjælp

VENDSYSSEL:De seneste måneders voldsomme prisstigninger på blandt andet dagligvarer og el har ramt samfundets mest trængte familier særligt hårdt.

1. november åbnede Dansk Folkehjælp, der oplyser, at de er landets største udbyder af julehjælp, op for ansøgningsportalen, hvor fattige og udsatte børnefamilier kan søge om hjælp til at komme igennem højtiden.

Og Dansk Folkehjælp forventer, at ansøgertallet for tredje år i træk vil stige fra et allerede historisk højt niveau. I hvert fald er det steget i Vendsyssel.

- Samtidig er der risiko for, at den alvorlige økonomiske krise kan påvirke gavmildheden hos både private bidragsydere og i erhvervslivet, skriver Dansk Folkehjælp.

De to faktorer kan potentielt resultere i, at organisationen må afvise rekordmange børnefamilier til jul.

Sidste år søgte mere end 16.800 familier fra hele landet julehjælp hos Dansk Folkehjælp.

I Vendsyssel fordelte de sig på 131 familier fra Brønderslev Kommune, 226 familier fra Frederikshavn Kommune og 203 fra Hjørring Kommune. Altså i alt 560 familier.

I år er det tal steget en anelse i Vendsyssel, da de tre kommuner samlet har 577 ansøgninger til julehjælp hos Dansk Folkehjælp

Ind i en trist virkelighed

Peder Thorning, der er konstitueret generalsekretær hos Dansk Folkehjælp, fortæller:

- Hos Dansk Folkehjælp har vi de seneste år oplevet et øget ansøgerpres på tværs af vores forskellige hjælpeindsatser - særligt på julehjælp og feriehjælp. Der er ingen tvivl om, at stigningen skyldes den alvorlige økonomiske krise, som har ramt landets fattigste ekstra hårdt.

- Og vi er reelt bekymret for, at krisen giver færre danskere økonomisk råderum til at donere penge. Så vi ser formentlig ind i en trist virkelighed, hvor flere børnefamilier vil søge om hjælp til jul - men hvor færre kan donere.

Dansk Folkehjælp besluttede sidste år at øge værdien af julehjælp med 300 kroner - netop grundet de stigende priser og leveomkostninger.

Dermed bliver den samlede værdi af julehjælpen til de enkelte familier igen i år 1.800 kroner. Hjælpepakken består af en købmandskurv eller et gavekort til REMA 1000 til en værdi af 800 kroner samt et gavekort til en værdi af 1.000 kroner til køb af julegaver til børnene.

Dansk Folkehjælps Julehjælp de sidste syv år Uddelte julepakker:

2015 = 5.400

2016 = 9.100

2017 = 9.540

2018 = 11.000

2019 = 11.400

2020 = 14.401

2021 = 12.632

Dansk Folkehjælps Julehjælp de sidste syv år Indsamlede beløb:

2015 = 7,72 mio. kr.

2016 = 12 mio. kr.

2017 = 12,4 mio. kr.

2018 = 14,5 mio. kr.

2019 = 14,8 mio. kr.

2020 = 18,7 mio. kr.

2021 = 20,2 mio. kr.

Dansk Folkehjælp har lukket for ansøgninger i år, men det er langt fra kun dem, som hjælper trængte familier til jul.

Mange står nemlig klar til at hjælpe, blandt andet Blå Kors, Julehjælpen, Røde Kors og Frelsens Hær.